朱紅：恒指曾升越兩萬點，留意恒指牛67075/熊63295

如看好恒指，可留意恒指牛證67075)，收回價18900點，2023年6月到期，實際槓桿16倍;或可留意收回價較遠的恒指牛證66527)，收回價18700點，2023年6月到期，實際槓桿14倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證63295)，收回價20400點，2023年2月到期，實際槓桿30倍;或可留意收回價較遠的恒指熊證66529)，收回價20700點，2023年6月到期，實際槓桿22倍。

騰訊00700)旗下騰訊遊戲宣布，元旦節假期每日晚上八時至九時之間，未成年人可登錄遊戲，其餘工作日均為禁玩時段。騰訊表現反覆，早段升至逾三個月高位後遇沽壓，回落至約325元水平徘徊。如看好騰訊，可留意騰訊牛證60108)，收回價250元，2023年4月到期，實際槓桿4倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證26119)，行使價215元，2023年11月到期，實際槓桿4倍。

中港股市靠穩，內險股表現向好，中國平安02318)股價上升，曾高見52.05元。如看好平安，可留意平安牛證65238)，收回價44元，2023年6月到期，實際槓桿6倍。如看淡平安，可留意平安熊證65239)，收回價55元，2023年6月到期，實際槓桿10倍。

金管局季報指出，零售銀行整體除稅前經營溢利在今年首3季按年減少11.7%，主要原因是呆壞帳準備金增加以及收費及佣金收入減少，但部分跌幅被淨利息收入上升所抵銷。銀行股表現向好，匯控00005)股價上升，曾高見49.05元創逾三個月新高。如看好匯豐，可留意匯豐牛證60091)，收回價40.88元，2023年4月到期，實際槓桿6倍。如看淡匯豐，可留意匯豐熊證61936)，收回價53.88元，2023年4月到期，實際槓桿6倍。

據外媒報道比亞迪01211)表示，受疫情影響公司生產受嚴重影響，每天生產減少2,000至3,000輛。比亞迪股價連日受壓，逆市下跌至50天線約192元水平徘徊。如看好比迪，可留意比迪牛證64632)，收回價180.2元，2023年7月到期，實際槓桿10倍。如看淡比迪，可留意比迪熊證67084)，收回價208元，2023年7月到期，實際槓桿8倍。

國家工信部公布，今年首十一個月內地電信業務收入累計1.45萬億元人民幣，按年增長8%。電訊股個別發展，中國移動00941)表現靠穩，在約52元水平徘徊。如看好中移，可留意中移牛證62692)，收回價49.88元，2023年5月到期，實際槓桿13倍。如看淡中移，可留意中移熊證67785)，收回價54.08元，2023年5月到期，實際槓桿16倍。

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