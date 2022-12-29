朱紅：騰訊逆市創近月新高，留意騰訊牛60108/沽26119

如看好恒指，可留意恒指牛證67146)，收回價19200點，2023年6月到期，實際槓桿27倍;或可留意收回價較遠的恒指牛證67145)，收回價19000點，2023年6月到期，實際槓桿21倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證65825)，收回價20200點，2023年2月到期，實際槓桿31倍;或可留意收回價較遠的恒指熊證63295)，收回價20400點，2023年2月到期，實際槓桿25倍。

國家新聞出版總署發布網絡遊戲審批資訊，涉及84款國產遊戲及45款進口遊戲，據悉騰訊00700)有份參與的多款遊戲獲批，包括《寶可夢大集結》、《無畏契約》、《重生邊緣》等。騰訊表現向好，逆市升至336元，創逾5個月新高。如看好騰訊，可留意騰訊牛證60108)，收回價250元，2023年4月到期，實際槓桿4倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證26119)，行使價215元，2023年11月到期，實際槓桿4倍。

據報道，拼多多、卡車物流平台滿幫集團等部分在美國上市的中國互聯網公司，已經擱置或取消在香港掛牌的計劃。港交所00388)股價偏軟，回落至10天線約336元水平徘徊。如看好港交所，可留意港交牛證65920)，收回價300元，2023年6月到期，實際槓桿7倍。如看淡港交所，可留意港交熊證67079)，收回價370元，2023年6月到期，實際槓桿8倍。

小米集團01810)旗下品牌Redmi舉辦新年發布會，發布多款手機及可穿戴產品，當中Redmi K60系列已於內地開啟預售，售價2499元人民幣起。小米股價偏軟，失守10天線跌至10.8元水平徘徊。如看好小米，可留意小米牛證67080)，收回價10元，2023年6月到期，實際槓桿6倍。如看淡小米，可留意小米熊證66851)，收回價12.28元，2023年2月到期，實際槓桿5倍。

保險股普遍回吐，中國平安02318)股價一度失守10天及20天線，低見48.9元，其後跌幅收窄，在50元關口徘徊。如看好平安，可留意平安牛證65238)，收回價44元，2023年6月到期，實際槓桿7倍。如看淡平安，可留意平安熊證65239)，收回價55元，2023年6月到期，實際槓桿8倍。

電訊股個別發展，中國移動00941)表現偏軟，回落至10天線約51.5元水平徘徊。如看好中移，可留意中移牛證62692)，收回價49.88元，2023年5月到期，實際槓桿15倍。如看淡中移，可留意中移熊證67785)，收回價54.08元，2023年5月到期，實際槓桿14倍。

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