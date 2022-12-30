朱紅：恒指兩萬點爭持，留意恒指牛67452/熊63295

恒指在2022年經歷了一言難盡的一年，從23510點開出，低位跌至14597點，雖然12月有所回升，但是全年依然要跌約3600多點。市場期望隨著疫情的過去，信心的恢復，從12月底起，科技股、內需股、醫藥股、內銀股走勢向好，市場預期2023年會比2022年要好。

如看好恒指，可留意新上市的恒指牛證67452)，收回價19600點，2023年6月到期;或可留意恒指牛證67146)，收回價19200點，2023年6月到期，實際槓桿27倍。如看淡恒指，恒指熊證63295)，收回價20400點，2023年2月到期，實際槓桿30倍。

;或可留意收回價較遠的恒指熊證65826)，收回價20500點，2023年2月到期，實際槓桿26倍。

在美國上市的富途、拼多多及滿幫近日擱置在港上市的計劃。市場預期此舉顯示在美國掛牌的中國科技股，因感美國會計問題或會解決，無需要來香港掛牌，規避中美監管紛爭，毋須憂慮被美國除牌。

科技股繼續上揚，騰訊（00700）升至5個月高位，至340元邊。如看好騰訊，可留意騰訊牛證60108)，收回價250元，2023年4月到期，實際槓桿3倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證19988)，行使價295元，2023年3月到期，實際槓桿7倍。

港交所00388)股價在340元附近牛皮，如看好港交所，可留意港交牛證65920)，收回價300元，2023年6月到期，實際槓桿7倍。如看淡港交所，可留意港交熊證67079)，收回價370元，2023年6月到期，實際槓桿8倍。

保險股整固格局，中國平安02318)股價一個月都大致在51至53元附近徘徊。如看好平安，可留意平安牛證65238)，收回價44元，2023年6月到期，實際槓桿7倍。如看淡平安，可留意平安熊證65239)，收回價55元，2023年6月到期，實際槓桿8倍。

電訊股個別發展，中國移動00941)表現偏軟，回落至10天線約51.5元水平徘徊。如看好中移，可留意中移牛證62692)，收回價49.88元，2023年5月到期，實際槓桿15倍。如看淡中移，可留意中移熊證67785)，收回價54.08元，2023年5月到期，實際槓桿14倍。

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