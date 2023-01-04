朱紅：恒指重越兩萬點，留意恒指牛67146/熊62917

如看好恒指，可留意恒指牛證67146)，收回價19200點，2023年6月到期，實際槓桿17倍;或可留意收回價較遠的恒指牛證67448)，收回價19000點，2023年6月到期，實際槓桿15倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證62917)，收回價20600點，2023年2月到期，實際槓桿37倍;或可留意收回價較遠的恒指熊證62060)，收回價20800點，2023年2月到期，實際槓桿27倍。

美國國會通過立法，將未能被美國上市公司會計監督委員會檢查審計底稿的外國公司股除牌時間由3年縮至2年，即中概股最早可被除牌時間將提前至2023年。中概股個別發展，阿里巴巴09988)早段跌至84.6元後見支持，升越10天及20天線至88.5元水平整固。如看好阿里，可留意阿里牛證65447)，收回價80.8元，2023年4月到期，實際槓桿8倍。如看淡阿里，可留意阿里熊證69279)，收回價95.08元，2023年4月到期，實際槓桿10倍。

保險股個別發展，中國平安02318)股價於20天見支持，反覆升至52.8元水平整固。如看好平安，可留意平安認購證29276)，行使價65元，2023年6月到期，實際槓桿6倍。如看淡平安，可留意平安認沽證11341)，行使價45.95元，2023年12月到期，實際槓桿3倍。

內地新能源汽車購置補貼政策已於上月底終止，比亞迪01211)宣布自1月1日起對相關車型官方指導價進行正式調整，上調幅度為2000-6000元不等。比亞迪走勢反覆，早段跌至月內新低，其後反彈重越200元關口。如看好比迪，可留意比迪牛證64632)，收回價180.2元，2023年7月到期，實際槓桿7倍。如看淡比迪，可留意比迪熊證67082)，收回價218元，2023年7月到期，實際槓桿9倍。

中港股市反覆向好，港股全日總成交逾千億元，港交所00388)股價於10天線見支持，升至343元水平整固。如看好港交所，可留意港交牛證65920)，收回價300元，2023年6月到期，實際槓桿7倍。如看淡港交所，可留意港交熊證67079)，收回價370元，2023年6月到期，實際槓桿10倍。

據報中國移動00941)申請專利公布，該申請實現現實世界與虛擬世界的結合，使用戶在元宇宙與現實世界能互相進行信息分享。中移動表現向好，升至52.5元水平整固。如看好中移，可留意中移牛證62692)，收回價49.88元，2023年5月到期，實際槓桿12倍。如看淡中移，可留意中移熊證67785)，收回價54.08元，2023年5月到期，實際槓桿20倍。

重要聲明

本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司「本公司」)發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（ 作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/界內證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成毫無價值，引致投資全盤損失。投資前，投資者應仔細參閱有關上市文件及任何該檔之附錄)及有關補充上市文件所載認股證/界內證/牛熊證的詳情包括風險因素)，充份瞭解産品性質及風險，考慮投資是否適合閣下的個別情況，如有需要，應咨詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/界內證/牛熊證之流通量提供者，亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/界內證/牛熊證提供買賣報價者。