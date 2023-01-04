朱紅：阿里創近月新高，留意阿里牛65447/熊65459

如看好恒指，可留意恒指牛證67449)，收回價19200點，2023年6月到期，實際槓桿11倍;或可留意恒指認購證29918)，行使價21400點，2023年9月到期，實際槓桿6倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證59048)，收回價21200點，2023年2月到期，實際槓桿37倍;或可留意恒指認沽證25712)，行使價17050點，2023年6月到期，實際槓桿7倍。

據外媒報道，重慶銀保監局批准重慶螞蟻消費金融將註冊資本提高至185億元，分析指增資有助於承接螞蟻集團的消費信貸業務，被認為是螞蟻集團整改的重要環節。阿里巴巴09988)股價連升三日，高見96.5元創4個月新高。如看好阿里，可留意阿里牛證65447)，收回價80.8元，2023年4月到期，實際槓桿5倍。如看淡阿里，可留意阿里熊證65459)，收回價105元，2023年4月到期，實際槓桿8倍。

外媒報道國務院金融穩定發展委員會上周指導證券業和銀行業監管機構，就優質房企資產負債表支持計劃，抓緊落實具體舉措。中港股市靠穩，內險股普遍上升，中國平安02318)股價創逾八個月新高，在55.7元水平整固。如看好平安，可留意平安認購證29276)，行使價65元，2023年6月到期，實際槓桿5倍。如看淡平安，可留意平安認沽證11341)，行使價45.95元，2023年12月到期，實際槓桿3倍。

據報港府擬發行以美元、歐元及離岸人民幣計價的高級無抵押綠債，集資規模最多50億美元，主要用於綠色項目再融資，由多家受託投資銀行參與發行。銀行股表現向好，匯控00005)股價上升並創逾四個月新高，在50元水平整固。如看好匯豐，可留意匯豐牛證67327)，收回價46.5元，2023年7月到期，實際槓桿13倍。如看淡匯豐，可留意匯豐熊證61936)，收回價53.88元，2023年4月到期，實際槓桿8倍。

恒指連升多日，大市氣氛回暖，2023首兩個交易日大市總成交額均逾千億元。港交所00388)表現向好，升至353元水平整固。如看好港交所，可留意港交牛證65920)，收回價300元，2023年6月到期，實際槓桿6倍。如看淡港交所，可留意港交熊證67078)，收回價400元，2023年6月到期，實際槓桿7倍。

特斯拉Tesla)公布第四季交付量為40.53萬輛，遜於市場預期，新能源汽車板塊受壓，比亞迪01211)一度逆市下跌，其後在200元關口好淡爭持。如看好比迪，可留意比迪牛證64632)，收回價180.2元，2023年7月到期，實際槓桿7倍。如看淡比迪，可留意比迪熊證67082)，收回價218元，2023年7月到期，實際槓桿10倍。

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