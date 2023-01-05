朱紅：恒指連升四日，留意恒指牛67760/熊57954

如看好恒指，可留意周五6日)新上市恒指牛證67760)，收回價19800點，2023年6月到期;或可留意恒指認購證24047)，行使價21800點，2023年2月到期，實際槓桿14倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證57954)，收回價21600點，2023年2月到期，實際槓桿31倍;或可留意恒指認沽證24053)，行使價18888點，2023年4月到期，實際槓桿8倍。

重慶銀保監局批准重慶螞蟻消費金融將註冊資本提高至185億元，市場關注螞蟻集團整改的重要進展。阿里巴巴09988)股價連升四日，一度升越100元關口，高見103.8元。如看好阿里，可留意阿里牛證65447)，收回價80.8元，2023年4月到期，實際槓桿4倍。如看淡阿里，可留意阿里熊證65460)，收回價115元，2023年4月到期，實際槓桿5倍。

匯控00005)旗下匯豐投資管理香港宣布，增加一支專責能源轉型基建投資團隊，將成為匯豐投資管理增長中的亞洲另類投資業務一部分。匯控股價續向好，在51元水平整固。如看好匯豐，可留意匯豐牛證67327)，收回價46.5元，2023年7月到期，實際槓桿10倍。如看淡匯豐，可留意匯豐熊證61936)，收回價53.88元，2023年4月到期，實際槓桿12倍。

近日大市氣氛回暖，2023首三個交易日累計升逾1600點，日均總成交額連日逾千億元。港交所00388)創逾5個月新高，升至360元水平整固。如看好港交所，可留意港交牛證67672)，收回價320元，2023年6月到期，實際槓桿7倍。如看淡港交所，可留意港交熊證67078)，收回價400元，2023年6月到期，實際槓桿8倍。

乘聯會公布初步統計，上月乘用車市場零售242.5萬輛，同比增長15%，較上月增長47%。比亞迪01211)股價向好，升至100天線約209元水平整固。如看好比迪，可留意比迪牛證67666)，收回價188.2元，2023年8月到期，實際槓桿7倍。如看淡比迪，可留意比迪熊證66378)，收回價228元，2023年6月到期，實際槓桿9倍。

小米集團01810)創始人兼董事長雷軍發布內部信稱，2023年是小米開啟全新發展周期的一年，也是一系列深刻變革進入深水區之時，集團正處於全新階段的起跑線上。小米股價創逾4個月新高，在11.7元水平整固。如看好小米，可留意小米牛證67669)，收回價10.58元，2023年6月到期，實際槓桿6倍。如看淡小米，可留意小米熊證66851)，收回價12.28元，2023年2月到期，實際槓桿9倍。

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