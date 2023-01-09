朱紅：恒指兩萬一整固，留意恒指牛68056/熊57954

如看好恒指，可留意周一9日)新上市恒指牛證68056)，收回價20200點，2023年6月到期;或可留意收回價較遠的恒指牛證68057)，收回價20000點，2023年6月到期。如看淡恒指，可留意恒指熊證57954)，收回價21600點，2023年2月到期，實際槓桿32倍;或可留意恒指認沽證24053)，行使價18888點，2023年4月到期，實際槓桿8倍。

匯豐00005)表示，銀行因應即將與內地通關，已做好準備，包括調配人手及培訓，重開機場分行，而月內在機場禁區亦有新分行啟用，亦會推出微信服務，讓前線員工與客戶做好溝通等。匯控股價連升多日，曾升至52.65元，創逾八個月新高。如看好匯豐，可留意匯豐牛證67327)，收回價46.5元，2023年7月到期，實際槓桿8倍。如看淡匯豐，可留意匯豐熊證67656)，收回價58元，2023年7月到期，實際槓桿7倍。

日前重慶螞蟻消費金融獲批將註冊資本提高至185億元，市場關注螞蟻集團整改進展，阿里巴巴09988)股價連升多日，升至100元關口爭持。如看好阿里，可留意阿里牛證65447)，收回價80.8元，2023年4月到期，實際槓桿4倍。如看淡阿里，可留意阿里熊證65460)，收回價115元，2023年4月到期，實際槓桿6倍。

港交所00388)旗下倫敦金屬交易所LME)公布，主席Gay Huey Evans將不尋求連任，會在董事會挑選出下任主席後離職。港交所走勢反覆，早段升至366元後遇沽壓，回落至360元水平整固。如看好港交所，可留意港交認購證11157)，行使價420元，2023年9月到期，實際槓桿5倍。如看淡港交所，可留意港交熊證67078)，收回價400元，2023年6月到期，實際槓桿8倍。

據內媒報道，小米01810)造車有新進展，第一款車為中型溜背式轎車，高端版本售價在35萬元以上。小米股價偏軟，回落至11.26元水平整固。如看好小米，可留意小米牛證67669)，收回價10.58元，2023年6月到期，實際槓桿8倍。如看淡小米，可留意小米熊證66851)，收回價12.28元，2023年2月到期，實際槓桿7倍。

中港股市靠穩，內險股個別發展，中國平安02318)股價創近九個月新高，升至57元水平整固。如看好平安，可留意平安認購證11338)，行使價75元，2023年8月到期，實際槓桿6倍。如看淡平安，可留意平安認沽證11341)，行使價45.95元，2023年12月到期，實際槓桿3倍。

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