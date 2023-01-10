朱紅：恒指創接近半年新高，留意恒指牛68369/熊58147

如看好恒指，可留意周二10日)新上市恒指牛證68369)，收回價20800點，2023年9月到期;或可留意收回價較遠的恒指牛證68375)，收回價20400點，2023年9月到期。如看淡恒指，可留意恒指熊證58147)，收回價21900點，2023年2月到期，實際槓桿34倍;或可留意恒指認沽證24053)，行使價18888點，2023年4月到期，實際槓桿9倍。

阿里巴巴09988)公布，螞蟻集團兩名主要股東投票權發生變化，馬雲將不再控制螞蟻集團多數投票權，阿里巴巴集團在螞蟻集團的股權保持不變。阿里股價造好，升逾9%高見110.9元，創接近半年新高。如看好阿里，可留意阿里牛證68055)，收回價90.8元，2023年9月到期，實際槓桿4倍。如看淡阿里，可留意阿里熊證65460)，收回價115元，2023年4月到期，實際槓桿15倍。

特區政府及貿發局主辦的第16屆亞洲金融論壇將以「線上線下」混合模式舉行，主題為「推進轉型：創效．共融．創新」以探討環球財金經貿議題，出席的嘉賓包括滙控00005)主席杜嘉祺、渣打主席韋浩思等。匯控股價續創近月新高，升至53.4元水平整固。如看好匯豐，可留意匯豐牛證67327)，收回價46.5元，2023年7月到期，實際槓桿8倍。如看淡匯豐，可留意匯豐熊證67656)，收回價58元，2023年7月到期，實際槓桿8倍。

港交所00388)公布，證券市場市價總值於2022年12月底為35.7萬億港元，較上月底上升7%，較去年同期則下跌16%。港交所走勢續向好，曾升至382.4元，創逾半年新高。如看好港交所，可留意港交認購證11157)，行使價420元，2023年9月到期，實際槓桿5倍。如看淡港交所，可留意港交熊證67078)，收回價400元，2023年6月到期，實際槓桿13倍。

據報道，小米01810)創辦人雷軍卸任小米筆記本關聯公司田米科技董事，以及卸任小米影業董事長。小米股價向好，升越12元水平，創逾四個月新高。如看好小米，可留意小米牛證68054)，收回價10.98元，2023年7月到期，實際槓桿7倍。如看淡小米，可留意小米熊證63348)，收回價13.28元，2023年2月到期，實際槓桿7倍。

人民銀行及中國銀保監會近日發布通知，決定建立首套住房貸款利率政策動態調整機制。內銀股普遍靠穩，建設銀行00939)續於高位整固，在約5元水平徘徊。如看好建行，可留意建行認購證11722)，行使價5.48元，2023年7月到期，實際槓桿8倍。

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