朱紅：騰訊續於高位整固，留意騰訊購11867/沽11870

如看好恒指，可留意恒指牛證68369)，收回價20800點，2023年9月到期，實際槓桿30倍;或可留意收回價較遠的恒指牛證68372)，收回價20600點，2023年9月到期，實際槓桿24倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證58281)，收回價21800點，2023年2月到期，實際槓桿36倍;或可留意恒指認沽證24053)，行使價18888點，2023年4月到期，實際槓桿9倍。

微信表示，原創生態是平台健康持久發展的基石，去年視頻號平台原創內容播放量按年增長350%，愈來愈多用戶進入直播間，視頻號看播按年增長300%，看播時長增長156%。騰訊00700)股價持續於高位整固，在360元水平靠穩。如看好騰訊，可留意新上市騰訊認購證11867)，行使價435元，2023年9月到期。如看淡騰訊，可留意新上市騰訊認沽證11870)，行使價304元，2023年9月到期。

根據聯交所股權披露資料顯示，巴菲特旗下投資旗艦巴郡於上周二3日)再減持比亞迪01211)105.8萬股H股，套現約2億元，持股量由14.06%降至13.97%。比亞迪走勢反覆，早段一度跌穿10天及20天線，午後隨汽車板塊造好，倒升至207元水平整固。如看好比迪，可留意比迪牛證67666)，收回價188.2元，2023年8月到期，實際槓桿7倍。如看淡比迪，可留意比迪熊證66378)，收回價228元，2023年6月到期，實際槓桿9倍。

阿里巴巴09988)公布，馬雲不再控制螞蟻集團多數投票權，市場憧憬或有利於集團整改，阿里股價續於高位整固， 在約110元水平徘徊。如看好阿里，可留意阿里牛證68055)，收回價90.8元，2023年9月到期，實際槓桿5倍。如看淡阿里，可留意阿里熊證65460)，收回價115元，2023年4月到期，實際槓桿13倍。

據報匯豐00005)尚玉理財客戶3個月定存息由4.6厘降至4.3厘;卓越理財客戶由4.5厘減至4.2厘; 匯豐One及其他客戶則由4.4厘降至4.1厘。匯控股價變動不大，於53.3元水平高位整固。如看好匯豐，可留意匯豐認購證24675)，行使價57.75元，2023年7月到期，實際槓桿11倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證11607)，行使價40.25元，2023年9月到期，實際槓桿7倍。

中國信通院預計中國5G移動用戶數將在2025年超過4G移動用戶數，並預計2025年中國5G用戶將超過9億，5G個人用戶普及率超56%。中移動00941)股價靠穩，續於約53.5元水平徘徊。如看好中移，可留意中移認購證11724)，行使價61.9元，2023年9月到期，實際槓桿8倍。或可留意中移牛證62692)，收回價49.88元，2023年5月到期，實際槓桿10倍。

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