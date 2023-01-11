朱紅：阿里升至近六個月新高，留意阿里購11942/沽19137

如看好恒指，可留意恒指牛證68369)，收回價20800點，2023年9月到期，實際槓桿26倍;或可留意恒指認購證11860)，行使價22888點，2023年9月到期，實際槓桿32倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證57956)，收回價22000點，2023年2月到期，實際槓桿34倍;或可留意恒指認沽證11861)，行使價17200點，2023年9月到期，實際槓桿5倍。

市場研究機構Sensor Tower數據顯示，上月共43家中國廠商打入全球手遊發行商收入百大排行榜，合計吸金超過21億美元，首三位為騰訊00700)、米哈遊及網易09999)。騰訊股價造好，曾高見378.8元，再創半年新高。如看好騰訊，可留意騰訊認購證11867)，行使價435元，2023年9月到期，實際槓桿5倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證11870)，行使價304元，2023年9月到期，實際槓桿4倍。

據報杭州市政府與阿里巴巴09988)簽訂全面深化戰略合作協議，杭州支持平台經濟規範健康發展的具體措施已在制定中。阿里股價連日造好，曾高見115元再創近半年新高。如看好阿里，可留意阿里認購證11942)，行使價128.88元，2023年7月到期，實際槓桿4倍。或者可留意阿里牛證68055)，收回價90.8元，2023年9月到期，實際槓桿4倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證19137)，行使價99.88元，2023年3月到期，實際槓桿5倍。

內險股普遍向好，中國平安02318)股價再創近九個月新高，升至59.5元水平整固。如看好平安，可留意平安認購證11338)，行使價75元，2023年8月到期，實際槓桿6倍。如看淡平安，可留意平安認沽證11341)，行使價45.95元，2023年12月到期，實際槓桿4倍。

財經事務及庫務局局長許正宇出席亞洲金融論壇時指出，會持續推進新金融領域方面發展，包括綠色金融、金融科技和虛擬資產等。金融股普遍向好，匯控00005)續於高位整固，在53.5元水平徘徊。如看好匯豐，可留意匯豐認購證24675)，行使價57.75元，2023年7月到期，實際槓桿11倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證11607)，行使價40.25元，2023年9月到期，實際槓桿6倍。

電訊股普遍上升，中移動00941)股價曾升至54.3元，接近月內高位所在的54.45元。如看好中移，可留意中移認購證11724)，行使價61.9元，2023年9月到期，實際槓桿8倍。或可留意中移牛證67766)，收回價51.88元，2023年9月到期，實際槓桿16倍。

人民銀行與中國銀保監會聯合召開主要銀行信貸工作座談會，研究部署落實金融支持穩增長有關工作。內銀股普遍靠穩，建設銀行00939)連日於高位整固，續於約5元水平徘徊。如看好建行，可留意建行認購證11722)，行使價5.48元，2023年7月到期，實際槓桿8倍。

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