朱紅：汽車股逆市向好，留意比迪牛69285/熊69431

如看好恒指，可留意恒指牛證68369)，收回價20800點，2023年9月到期，實際槓桿25倍;或可留意恒指認購證11860)，行使價22888點，2023年9月到期，實際槓桿6倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證57956)，收回價22000點，2023年2月到期，實際槓桿35倍;或可留意恒指認沽證11861)，行使價17200點，2023年9月到期，實際槓桿5倍。

科技股走勢反覆，阿里巴巴09988)升至113水平遇沽壓，回落至110元水平好淡爭持。如看好阿里，可留意阿里認購證11942)，行使價128.88元，2023年7月到期，實際槓桿4倍。或者可留意阿里牛證68055)，收回價90.8元，2023年9月到期，實際槓桿4倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證19137)，行使價99.88元，2023年3月到期，實際槓桿5倍。

據外電報道，比亞迪01211)印度子公司高層出席當地車展時表示，公司希望到2030年達到印度電動汽車市場四成佔有率。比亞迪走勢向好，股價連升3日，高見236.8元創逾4個月新高。如看好比迪，可留意新上市比迪牛證69285)，收回價195.2元，2023年9月到期。如看淡比迪，可留意比迪熊證69431)，收回價248元，2023年3月到期，實際槓桿8倍。

汽車股普遍向好，吉利汽車00175)曾升至12.88元創月內新高，其後在約12.2水平整固。如看好吉利，可留意吉利認購證11231)，行使價17元，2023年9月到期，實際槓桿4倍。如看淡吉利，可留意吉利認沽證11939)，行使價7.79元，2023年9月到期，實際槓桿3倍。

騰訊00700)接連創出近月新高，唯資金連日流入騰訊淡倉。騰訊走勢反覆，升至379.6元後遇沽壓，回落至364元水平徘徊。如看好騰訊，可留意騰訊認購證11867)，行使價435元，2023年9月到期，實際槓桿5倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證11870)，行使價304元，2023年9月到期，實際槓桿4倍。

據外媒報道，港交所00388)旗下倫敦金屬交易所LME)重開亞洲時段期鎳交易的計劃受阻，英國金融行為監管局希望監控鎳交易，確保波動性得到控制。港交所表現靠穩，續於370元水平整固。如看好港交所，可留意港交認購證11157)，行使價420元，2023年9月到期，實際槓桿6倍。如看淡港交所，可留意港交熊證67078)，收回價400元，2023年6月到期，實際槓桿10倍。

工信部會議強調，加快5G和千兆光網建設，全面推進6G技術研發。電訊股普遍向好，中移動00941)股價創接近兩年新高，在54.7元水平整固。如看好中移，可留意中移認購證11724)，行使價61.9元，2023年9月到期，實際槓桿8倍。或可留意中移牛證67766)，收回價51.88元，2023年9月到期，實際槓桿15倍。

重要聲明

本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司「本公司」)發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（ 作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/界內證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成毫無價值，引致投資全盤損失。投資前，投資者應仔細參閱有關上市檔及任何該檔之附錄)及有關補充上市檔所載認股證/界內證/牛熊證的詳情包括風險因素)，充份瞭解產品性質及風險，考慮投資是否適合閣下的個別情況，如有需要，應諮詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/界內證/牛熊證之流通量提供者，亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/界內證/牛熊證提供買賣報價者。