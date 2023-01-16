朱紅：騰訊高位整固，留意騰訊購11867/沽11870

如看好恒指，可留意恒指牛證69034)，收回價20900點，2023年9月到期，實際槓桿23倍;或可留意恒指認購證11860)，行使價22888點，2023年9月到期，實際槓桿6倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證56849)，收回價22200點，2023年2月到期，實際槓桿38倍;或可留意恒指認沽證11861)，行使價17200點，2023年9月到期，實際槓桿5倍。

國務院總理李克強到市場監管總局考察並主持召開座談會，強調要堅持創新驅動發展，支持平台經濟健康持續發展，更好發揮促進就業和消費、銜接生產要素、助力創新等作用。科技股表現靠穩，騰訊00700)股價高位整固，在370元水平徘徊。如看好騰訊，可留意騰訊認購證11867)，行使價435元，2023年9月到期，實際槓桿5倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證11870)，行使價304元，2023年9月到期，實際槓桿4倍。

阿里巴巴09988)淡倉錄得資金流入，公司股價續於高位整固，在112元水平窄幅徘徊。如看好阿里，可留意阿里認購證11942)，行使價128.88元，2023年7月到期，實際槓桿4倍。或者可留意阿里牛證68055)，收回價90.8元，2023年9月到期，實際槓桿4倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證19137)，行使價99.88元，2023年3月到期，實際槓桿6倍。

據報2022年全年，中國累計免徵新能源汽車車輛購置稅879億元，同比增長92.6%。新能源汽車股表現靠穩，比亞迪01211)股價連升3日後續於高位整固，在230元水平徘徊。如看好比迪，可留意比迪牛證69285)，收回價195.2元，2023年9月到期，實際槓桿5倍。如看淡比迪，可留意比迪熊證69431)，收回價248元，2023年3月到期，實際槓桿9倍。

美國通脹降溫，美元匯價偏軟，國際油價上升。中國海洋石油00883)創月內新高，連升3日至10.5元水平整固。如看好中海油，可留意海油認購證20111)，行使價11.25元，2023年4月到期，實際槓桿8倍。或可留意海油牛證64630)，收回價9.5元，2023年5月到期，實際槓桿7倍。

電訊股普遍向好，中移動00941)股價連升3日，曾高見56元，創接近兩年新高。如看好中移，可留意中移認購證11724)，行使價61.9元，2023年9月到期，實際槓桿8倍。或可留意中移牛證67766)，收回價51.88元，2023年9月到期，實際槓桿12倍。

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