朱紅：恒指兩萬二千點關口前徘徊，留意恒指牛69444/熊56850

如看好恒指，可留意恒指牛證69444)，收回價21400點，2023年9月到期，實際槓桿42倍;或可留意恒指認購證11860)，行使價22888點，2023年9月到期，實際槓桿7倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證56850)，收回價22400點，2023年2月到期，實際槓桿27倍;或可留意恒指認沽證11861)，行使價17200點，2023年9月到期，實際槓桿5倍。

人民銀行表示，2020年11月以來螞蟻集團等14家大型平台企業針對過去金融業務存在的問題扎實開展整改，一年多來大多數問題已經基本完成。科技股普遍向好，騰訊00700)股價高位整固，在370元水平窄幅徘徊。如看好騰訊，可留意騰訊認購證12162)，行使價488.88元，2023年10月到期，實際槓桿5倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證11870)，行使價304元，2023年9月到期，實際槓桿5倍。

香港銀行公會主席孫煜表示，2023年隨着疫情轉好，與內地有序通關，有助香港經濟復甦，預計香港經濟將於今年回復正增長，為香港金融業帶來巨大發展機遇。銀行股個別發展，匯豐00005)股價向好，再升至接近一年高位，在56.65元水平整回。如看好匯豐，可留意匯豐認購證24675)，行使價57.75元，2023年7月到期，實際槓桿10倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證12165)，行使價45元，2023年7月到期，實際槓桿7倍。

阿里巴巴09988)否認早前外媒報道指集團一直在聘請學者游說中國當局放鬆監管，指該報道預設前提，誤導受眾。阿里股價向好，升至半年高位115.4元水平徘徊。如看好阿里，可留意阿里認購證11942)，行使價128.88元，2023年7月到期，實際槓桿4倍。或者可留意阿里牛證68055)，收回價90.8元，2023年9月到期，實際槓桿4倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證19137)，行使價99.88元，2023年3月到期，實際槓桿6倍。

美元匯價持續偏軟，國際油價上升，中國海洋石油00883)再創逾7個月新高，升至10.8元水平整固。如看好中海油，可留意海油認購證20111)，行使價11.25元，2023年4月到期，實際槓桿8倍。或可留意海油牛證64630)，收回價9.5元，2023年5月到期，實際槓桿7倍。

電訊股普遍向好，中移動00941)股價連升多日，曾高見56.15元，創接近兩年新高。如看好中移，可留意中移認購證11724)，行使價61.9元，2023年9月到期，實際槓桿8倍。或可留意中移牛證67766)，收回價51.88元，2023年9月到期，實際槓桿12倍。

市場憧憬中港恢復有序通關，利好本地經濟疲後回暖，本港地產股普遍向好，新鴻基地產00016)股價升至109元水平，續沿10天線整固。如看好新地，可留意新地認購證12109)，行使價119.9元，2023年12月到期，實際槓桿5倍。

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