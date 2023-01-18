朱紅：恒指續於高位整固，留意恒指購11860/沽11861

如看好恒指，可留意恒指牛證69033)，收回價21000點，2023年9月到期，實際槓桿31倍;或可留意恒指認購證11860)，行使價22888點，2023年9月到期，實際槓桿8倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證57956)，收回價22000點，2023年2月到期，實際槓桿38倍;或可留意恒指認沽證11861)，行使價17200點，2023年9月到期，實際槓桿5倍。

外媒報道，維持投資者兼GameStop主席Ryan Cohen購入阿里巴巴09988)總值數億美元股份，擬推動阿里將股份回購計劃增加200億美元至約600億美元。阿里早段逆市向好，再升至半年高位116.8元，其後在約114元水整固。如看好阿里，可留意阿里認購證11942)，行使價128.88元，2023年7月到期，實際槓桿4倍。或者可留意阿里牛證68055)，收回價90.8元，2023年9月到期，實際槓桿4倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證19137)，行使價99.88元，2023年3月到期，實際槓桿6倍。

騰訊00700)旗下微信視頻號公布，今年再度與中央廣播電視總台合作，繼續獲得獨家豎屏直播兔年春節聯歡晚會的授權。騰訊續於10天線之上整固，在約370元水平窄幅徘徊。如看好騰訊，可留意騰訊認購證12162)，行使價488.88元，2023年10月到期，實際槓桿5倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證11870)，行使價304元，2023年9月到期，實際槓桿5倍。

中國平安02318)旗下平安銀行披露，截至去年12月31日止年度純利約455.16億元人民幣，升25.3%。平安股價回吐，回落至59元水平整固。如看好平安，可留意平安認購證11338)，行使價75元，2023年8月到期，實際槓桿7倍。如看淡平安，可留意平安熊證69035)，收回價63.36元，2023年9月到期，實際槓桿10倍。

內險股普遍下跌，中國人壽02628)股價偏軟，回落至10天線約14..4元水平整固。如看好中人壽，可留意中壽認購證11940)，行使價16.9元，2023年12月到期，實際槓桿5倍。

匯豐00005)股價連升多日，資金持續流入匯豐淡倉，公司股價續於高位整固，輕微回落至56.5元水平窄幅徘徊。如看好匯豐，可留意匯豐認購證24675)，行使價57.75元，2023年7月到期，實際槓桿10倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證12165)，行使價45元，2023年7月到期，實際槓桿7倍。

電訊股普遍回吐，中移動00941)股價回落至54.9元水平整固，續於約兩年高位徘徊。如看好中移，可留意中移認購證11724)，行使價61.9元，2023年9月到期，實際槓桿8倍。或可留意中移牛證67766)，收回價51.88元，2023年9月到期，實際槓桿14倍。

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