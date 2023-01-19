朱紅：騰訊獲批遊戲版號，留意騰訊購12162/沽11870

如看好恒指，可留意恒指牛證69033)，收回價21000點，2023年9月到期，實際槓桿27倍;或可留意恒指認購證11860)，行使價22888點，2023年9月到期，實際槓桿8倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證69899)，收回價22188點，2023年9月到期，實際槓桿35倍;或可留意恒指認沽證11861)，行使價17200點，2023年9月到期，實際槓桿6倍。

國家新聞出版署發布2023年首份國產網絡遊戲審批信息，共88款遊戲獲批，包括騰訊00700)的《元夢之星》及網易09999)的《超凡先鋒》等。騰訊股價表現反覆，早段跌至371元後見支持，回升至近月高位在約380元水平整固。如看好騰訊，可留意騰訊認購證12162)，行使價488.88元，2023年10月到期，實際槓桿5倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證11870)，行使價304元，2023年9月到期，實際槓桿5倍。

外媒報道，加拿大籍維權投資者科恩Ryan Cohen)向中國電商平台阿里巴巴09988)表示，希望與阿里建立夥伴關係，並促請阿里增加股份回購規模至600億美元。阿里股價靠穩，續於10天線之上整固，在約114元水平徘窄幅徊。如看好阿里，可留意阿里認購證11942)，行使價128.88元，2023年7月到期，實際槓桿4倍。或者可留意阿里牛證68055)，收回價90.8元，2023年9月到期，實際槓桿4倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證19137)，行使價99.88元，2023年3月到期，實際槓桿7倍。

內險股個別發展，中國平安02318)股價高位整固，回落至約60元水平徘徊。如看好平安，可留意平安認購證11338)，行使價75元，2023年8月到期，實際槓桿7倍。如看淡平安，可留意平安認沽證11341)，行使價45.95元，2023年12月到期，實際槓桿4倍。

據外媒報道，特斯拉Tesla)、比亞迪01211)及現代汽車等多家公司，均在敲定投資印尼電動汽車行業的協議。比亞迪股價靠穩，續於222元水平好淡爭持。如看好比迪，可留意新上市比迪牛證69437)，收回價205.2元，2023年9月到期。如看淡比迪，可留意比迪熊證69431)，收回價248元，2023年3月到期，實際槓桿7倍。

石油輸出國組織（OPEC）月報表示，由於中國放寬對疫情嚴格限制，今年石油需求將反彈，並推動全球經濟成長。國際油價上升，中國海洋石油00883)再創逾7個月新高，曾高見10.92元。如看好中海油，可留意海油認購證20111)，行使價11.25元，2023年4月到期，實際槓桿8倍。或可留意海油牛證64630)，收回價9.5元，2023年5月到期，實際槓桿6倍。

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