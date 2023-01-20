朱紅：恒指窄幅整固，留意恒指購11860/沽11861

如看好恒指，可留意恒指牛證69033)，收回價21000點，2023年9月到期，實際槓桿28倍;或可留意恒指認購證11860)，行使價22888點，2023年9月到期，實際槓桿8倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證56849)，收回價22200點，2023年2月到期，實際槓桿31倍;或可留意恒指認沽證11861)，行使價17200點，2023年9月到期，實際槓桿6倍。

據聯交所資料披露，騰訊00700)總裁劉熾平於上周四12日)合共行使涉375萬股購股權，每股行使價126.57元， 完成交易後劉熾平持股量為5327.29萬股或0.56%。騰訊股價連日向好，再升至逾半年高位，在382元水平整固。如看好騰訊，可留意騰訊認購證12162)，行使價488.88元，2023年10月到期，實際槓桿5倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證11870)，行使價304元，2023年9月到期，實際槓桿5倍。

銀行股個別發展，匯豐00005)股價於高位整固，續於接近一年高位約56.6元水平徘徊。如看好匯豐，可留意匯豐認購證12384)，行使價67.77元，2023年9月到期，實際槓桿9倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證12165)，行使價45元，2023年7月到期，實際槓桿8倍。

外媒報道，小米集團01810)有份投資的內地人工智能晶片生產商黑芝麻智能擬最快下半年來港上市，集資約2億美元。小米表現偏軟，失守10天線跌至11.6元水平爭持。如看好小米，可留意小米牛證68054)，收回價10.98元，2023年7月到期，實際槓桿9倍。如看淡小米，可留意小米熊證69041)，收回價12.68元，2023年9月到期，實際槓桿8倍。

工業和信息化部表示，中國新能源汽車已經進入全面市場拓展期，保持了快速增長態勢，將從幾方面進一步加強，包括將進一步研究和明確新能源汽車後續的支持政策，推進換電模式應用和燃料電池汽車示範等。汽車股普遍向好，比亞迪01211)股價上升，續於10天線之上約226元水平整固。如看好比迪，可留意新上市比迪牛證69437)，收回價205.2元，2023年9月到期，實際槓桿8倍。如看淡比迪，可留意比迪熊證69431)，收回價248元，2023年3月到期，實際槓桿7倍。

汽車股普遍向好，吉利汽車00175)逆市上升，在20天線約11.82元水平徘徊。如看好吉利，可留意吉利認購證11231)，行使價17元，2023年9月到期，實際槓桿4倍。如看淡吉利，可留意吉利認沽證11939)，行使價7.79元，2023年9月到期，實際槓桿3倍。

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