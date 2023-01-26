朱紅：恒指重越兩萬二千點，留意恒指購11860/沽11861

恒指於虎年最後一個交易日造好升近400點，重越22000點水平，續於半年高位整固。投資者觀望美國聯儲局息口走向，加上節日氣氛濃厚，假期前大市成交減少，全日成交總額不足1000億元。春節假期關係，南向港股通於1月19日至30日暫停，投資者宜多加注意。

如看好恒指，可留意恒指牛證69281)，收回價21300點，2023年9月到期，實際槓桿25倍;或可留意恒指認購證11860)，行使價22888點，2023年9月到期，實際槓桿8倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證50114)，收回價22500點，2023年9月到期，實際槓桿34倍;或可留意恒指認沽證11861)，行使價17200點，2023年9月到期，實際槓桿6倍。

早前據報道，阿里巴巴09988)創辦人馬雲近日現身香港，或與本地金融及商界重量級人物會面。市場關注阿里及螞蟻集團發展，阿里表現向好，升至月內高位約116.2元附近整固。如看好阿里，可留意阿里認購證11942)，行使價128.88元，2023年7月到期，實際槓桿4倍。或者可留意阿里牛證68055)，收回價90.8元，2023年9月到期，實際槓桿4倍。如看淡阿里，可留意阿里熊證69439)，行使價128.88元，2023年9月到期，實際槓桿8倍。

科技股普遍上升，騰訊00700)股價持續向好，再創逾半年高位，在390元水平高位整固。如看好騰訊，可留意騰訊認購證12162)，行使價488.88元，2023年10月到期，實際槓桿5倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證11870)，行使價304元，2023年9月到期，實際槓桿5倍。

據報深交所優化深港通交易日安排，放開兩地市場均為交易日時的全部深港通交易，以增加可交易日數，預計今年無法進行交易的日數按年減少約一半。港交所00388)股票靠穩，在約368元水平窄幅整固。如看好港交所，可留意港交認購證11157)，行使價420元，2023年9月到期，實際槓桿6倍。如看淡港交所，可留意港交熊證67078)，收回價400元，2023年6月到期，實際槓桿8倍。

銀行股個別發展，匯豐00005)股價連日於高位徘徊，續於接近一年高位約56.6元水平整固。如看好匯豐，可留意匯豐認購證12384)，行使價67.77元，2023年9月到期，實際槓桿9倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證12165)，行使價45元，2023年7月到期，實際槓桿8倍。

中國海洋石油00883)發盈喜，預計2022年全年淨利潤1396億至1436億元人民幣，按年增加約99%到104%。中海油股價持續向好並創近年新高，升至11.3元水平高位整固。如看好中海油，可留意海油認購證20111)，行使價11.25元，2023年4月到期，實際槓桿7倍。或可留意海油牛證64630)，收回價9.5元，2023年5月到期，實際槓桿5倍。

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