朱紅：騰訊重越400元關口，留意騰訊購12162/沽11870

如看好恒指，可留意恒指牛證69281)，收回價21300點，2023年9月到期，實際槓桿16倍;或可留意恒指認購證11860)，行使價22888點，2023年9月到期，實際槓桿7倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證50117)，收回價23000點，2023年9月到期，實際槓桿35倍;或可留意恒指認沽證11861)，行使價17200點，2023年9月到期，實際槓桿6倍。

騰訊00700)公布，根據股份獎勵計劃發行約977.16萬股新股，市值約38億元。集團指，於去年3月至8月期間向不少於6000位獎勵人士授予發行合共約671.22萬股獎勵股份，以及因實物分派作出調整發行約305.95萬股額外獎勵股份。騰訊股價持續向好，重越400元關口，創近月新高。如看好騰訊，可留意騰訊認購證12162)，行使價488.88元，2023年10月到期，實際槓桿5倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證11870)，行使價304元，2023年9月到期，實際槓桿6倍。

內地網上流傳小米汽車首款車型設計圖，包括車頭部分零部件的3D設計圖。小米01810)回應指有關文件是非常早期的招標過程的設計稿，並非最終文件。小米表現向好，升逾一成高見13.4元，創半年新高。如看好小米，可留意小米牛證69039)，收回價11.48元，2023年9月到期，實際槓桿5倍。如看淡小米，可留意小米熊證57378)，收回價14.28元，2023年2月到期，實際槓桿8倍。

特斯拉公布去年第四季財報，季度、年度收入及純利均再破紀錄，消息帶動新能源汽車股普遍向好。比亞迪01211)股價曾高見242.4元，創逾4個月新高。如看好比迪，可留意新上市比迪牛證69895)，收回價215.2元，2023年9月到期，實際槓桿7倍。如看淡比迪，可留意比迪熊證68665)，收回價258元，2023年3月到期，實際槓桿11倍。

金管局總裁余偉文接受專訪時表示，「跨境理財通」近一年多潛力未完全發揮，希望可在短期內推出「理財通2.0」，擴大可投資範圍，並讓金融機構介紹產品時更具彈性。銀行股普遍造好，匯豐00005)股價升至58元，創逾3年新高。如看好匯豐，可留意匯豐認購證12384)，行使價67.77元，2023年9月到期，實際槓桿10倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證12165)，行使價45元，2023年7月到期，實際槓桿8倍。

中國移動00941)公布，上月5G套餐客戶數為約6.14億戶，按月淨增1860.1萬戶，增速較11月的2,388.3戶有所放緩。中移動股價續於高位整固，於約56.85元水平靠穩。如看好中移動，可留意中移認購證11724)，行使價61.9元，2023年9月到期，實際槓桿9倍。或可留意中移牛證67766)，收回價51.88元，2023年9月到期，實際槓桿11倍。

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