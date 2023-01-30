朱紅：恒指續於高位徘徊，留意恒指牛50698/熊50117

如看好恒指，可留意周一30日)新上市恒指牛證50698)，收回價21700點，2023年9月到期;或可留意恒指認購證11860)，行使價22888點，2023年9月到期，實際槓桿7倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證50117)，收回價23000點，2023年9月到期，實際槓桿41倍;或可留意恒指認沽證11861)，行使價17200點，2023年9月到期，實際槓桿6倍。

據報道騰訊00700)旗下微信視頻號央視春晚今年直播觀看人數增至逾1.9億，視頻號豎屏春晚直播間點贊數超過3.79億次，直播間分享次數與評論次數皆達到近1,000萬。騰訊股價重越400元關口後持續向好，曾高見416.6元，再創近月新高。如看好騰訊，可留意騰訊認購證12162)，行使價488.88元，2023年10月到期，實際槓桿5倍。或可留意騰訊牛證50426)，收回價370元，2023年9月到期，實際槓桿8倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證11870)，行使價304元，2023年9月到期，實際槓桿6倍。

特斯拉行政總裁馬斯克表示，公司最大的競爭對手可能是一間中國公司，認為中國公司工作最努力、最聰明，在世界上最具競爭力。新能源汽車股個別發展，比亞迪01211)股價再創逾4個月新高，升至246元水平徘徊。如看好比迪，可留意新上市比迪牛證69895)，收回價215.2元，2023年9月到期，實際槓桿6倍。如看淡比迪，可留意比迪熊證68128)，收回價278元，2023年3月到期，實際槓桿6倍。

港交所00388)行政總裁歐冠昇指，投資者對亞洲市場看法已變得更加樂觀，上月本港有超過20隻新股上市，本月上旬亦有10隻新股上市，反映出新股市場有所復甦，現時依然在處理超過100宗有效上市申請。港交所股價靠穩，續於約374元水平徘徊。如看好港交所，可留意港交牛證50433)，收回價330元，2023年9月到期，實際槓桿7倍。如看淡港交所，可留意港交熊證67078)，收回價400元，2023年6月到期，實際槓桿12倍。

日前網上流傳小米01810)首款汽車設計圖片，小米股價連日上升，曾高見13.78元，再創半年新高。如看好小米，可留意小米認購證11862)，行使價14.3元，2023年6月到期，實際槓桿5倍。或可留意小米牛證69039)，收回價11.48元，2023年9月到期，實際槓桿5倍。如看淡小米，可留意小米熊證57378)，收回價14.28元，2023年2月到期，實際槓桿9倍。

據外媒報道，荷蘭及美國官員在華盛頓舉行會議，討論有關出口晶片製造設備的潛在新措施，並可能在月底前達成協議。芯片股個別發展，中芯國際00981)續於10天線之上整固，在約18.3元水平徘徊。如看好中芯，可留意中芯認購證12441)，行使價22.05元，2023年11月到期，實際槓桿4倍。

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