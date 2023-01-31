朱紅：騰訊連升多日後回吐，留意騰訊購12437/沽11870

如看好恒指，可留意恒指牛證50698)，收回價21700點，2023年9月到期，實際槓桿49倍;或可留意恒指認購證11860)，行使價22888點，2023年9月到期，實際槓桿8倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證50117)，收回價23000點，2023年9月到期，實際槓桿21倍;或可留意恒指認沽證11861)，行使價17200點，2023年9月到期，實際槓桿6倍。

科技股個別發展，騰訊00700)股價連升多日後回吐，回落至約400元之下，在390元水平好淡爭持。如看好騰訊，可留意騰訊認購證12437)，行使價464.08元，2023年8月到期，實際槓桿6倍。或可留意騰訊牛證50426)，收回價370元，2023年9月到期，實際槓桿17倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證11870)，行使價304元，2023年9月到期，實際槓桿5倍。

阿里巴巴集團09988)否認此前有關阿里在新加坡籌建全球總部的報道，並指出集團參與了當地合作夥伴開發建設新加坡某大廈，僅作為Lazada等集團部分東南亞業務的辦公場所。阿里表現偏軟，回落至10天線之下，在約110元水平徘徊。如看好阿里，可留意阿里認購證11942)，行使價128.88元，2023年7月到期，實際槓桿5倍。或者可留意阿里牛證68055)，收回價90.8元，2023年9月到期，實際槓桿5倍。如看淡阿里，可留意阿里熊證69439)，收回價128.88元，2023年9月到期，實際槓桿5倍。

據彭博報道，匯控00005)股價自去年10月低位回升五成至十一個月新高，該股14天相對強弱指數RSI)已升至90，為該通訊社自1986年有記錄以來最高。匯控股價續造好，於58元水平高位整固。如看好匯豐，可留意匯豐認購證12384)，行使價67.77元，2023年9月到期，實際槓桿10倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證12165)，行使價45元，2023年7月到期，實際槓桿8倍。

市場調研機構IDC報告指，2022年全年中國智能手機市場出貨量約2.86億台，按年下降13.2%，創有史以來最大降幅。小米01810)股價高位回吐，回落至12.9元水平整固。如看好小米，可留意小米認購證11862)，行使價14.3元，2023年6月到期，實際槓桿5倍。或可留意小米牛證69039)，收回價11.48元，2023年9月到期，實際槓桿7倍。如看淡小米，可留意小米熊證57378)，收回價14.28元，2023年2月到期，實際槓桿6倍。

電訊股逆市造好，中國移動00941)股價持續造好，曾升至57.5元，再創3年新高。如看好中移動，可留意中移認購證11724)，行使價61.9元，2023年9月到期，實際槓桿9倍。或可留意中移牛證67766)，收回價51.88元，2023年9月到期，實際槓桿10倍。

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