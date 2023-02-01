朱紅：恆指失守兩萬二，留意恆指牛69281/熊50877

如看好恒指，可留意恒指牛證69281)，收回價21300點，2023年9月到期，實際槓桿30倍;或可留意恒指認購證11860)，行使價22888點，2023年9月到期，實際槓桿8倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證50877)，收回價22428點，2023年9月到期，實際槓桿32倍;或可留意恒指認沽證11861)，行使價17200點，2023年9月到期，實際槓桿6倍。

科技股普遍下跌，騰訊00700)股價持續回吐，今年以來首次失守10天線，在382元水平好淡爭持。如看好騰訊，可留意騰訊認購證12437)，行使價464.08元，2023年8月到期，實際槓桿6倍。或可留意騰訊牛證69428)，收回價360元，2023年9月到期，實際槓桿12倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證11870)，行使價304元，2023年9月到期，實際槓桿5倍。

比亞迪01211)公布，預期截至去年年度純利160億至170億元人民幣，同比升4.25至4.58倍，每股盈利5.5至5.84元。比亞迪表現造好，曾升至251元，創5個月新高。如看好比迪，可留意比迪牛證50883)，收回價235元，2023年9月到期，實際槓桿16倍。如看好比迪，可留意比迪熊證50885)，收回價268元，2023年9月到期，實際槓桿10倍。

內險股表現靠穩，中國平安02318)股價續沿10天線整固，在約61元水平好淡爭持。如看好平安，可留意平安認購證12163)，行使價88.88元，2023年12月到期，實際槓桿7倍。如看淡平安，可留意平安認沽證11341)，行使價45.95元，2023年12月到期，實際槓桿4倍。

據報小米集團01810)設立兩個關鍵委員會，分別為經營管理委員會及人力資源委員會，創辦人雷軍稱之為「公司治理史上影響深遠的變革」。小米股價逆市造好，回升至13元水平徘徊。如看好小米，可留意小米認購證11862)，行使價14.3元，2023年6月到期，實際槓桿5倍。或可留意小米牛證50888)，收回價12.28元，2023年9月到期，實際槓桿10倍。如看淡小米，可留意小米熊證57378)，收回價14.28元，2023年2月到期，實際槓桿6倍。

工信部數據顯示，2023年春節假期7天期間，5G移動互聯網用戶接入流量增勢突出，較去年增長逾一倍。電訊股表現靠穩，中國移動00941)續於高位整固，在約56.2元水平徘徊。如看好中移動，可留意中移認購證11724)，行使價61.9元，2023年9月到期，實際槓桿9倍。或可留意中移牛證67766)，收回價51.88元，2023年9月到期，實際槓桿11倍。

據報道美國與荷蘭、日本達成協議，限制向中方出口半導體相關的設備，芯片股份個別發展，中芯國際00981)表現偏軟，下跌至20天線約17.3元水平徘徊。如看好中芯，可留意中芯認購證12441)，行使價22.05元，2023年11月到期，實際槓桿4倍。

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