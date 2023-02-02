朱紅：恒指兩萬二關口爭持，留意恒指牛50699/熊50877

如看好恒指，可留意恒指牛證50699)，收回價21500點，2023年9月到期，實際槓桿32倍;或可留意恒指認購證11860)，行使價22888點，2023年9月到期，實際槓桿8倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證50877)，收回價22428點，2023年9月到期，實際槓桿45倍;或可留意恒指認沽證11861)，行使價17200點，2023年9月到期，實際槓桿6倍。

騰訊00700)旗下的微信和阿里巴巴09988)旗下的全球賣速通和淘寶等多個電子商務平台再度被美國貿易代表署列入惡名市場名單，指它們參與或促成商標假冒或盜版行為。騰訊表現反覆，續於10天線約386元水平好淡爭持。如看好騰訊，可留意騰訊認購證12437)，行使價464.08元，2023年8月到期，實際槓桿6倍。或可留意騰訊牛證69428)，收回價360元，2023年9月到期，實際槓桿14倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證11870)，行使價304元，2023年9月到期，實際槓桿5倍。

金管局公布去年第四季末負資產住宅按揭貸款宗數為12164宗，較第三季末的533宗增幅達21.8倍，涉及金額亦由30.06億元增至662.52億元。本地銀行股表現偏軟，匯控00005)高位回落，失守10天線跌至57元水平爭持。如看好匯豐，可留意匯豐認購證12384)，行使價67.77元，2023年9月到期，實際槓桿11倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證12165)，行使價45元，2023年7月到期，實際槓桿8倍。

比亞迪01211)發布盈喜，預期去年度純利同比升逾4倍，公司股價持續造好，升至262元，再創5個月新高。如看好比迪，可留意比迪牛證50883)，收回價235元，2023年9月到期，實際槓桿9倍。如看好比迪，可留意比迪熊證68128)，收回價278元，2023年3月到期，實際槓桿10倍。

內險股連日靠穩，中國平安02318)續沿10天線整固，在約61元水平徘徊。如看好平安，可留意平安認購證12163)，行使價88.88元，2023年12月到期，實際槓桿6倍。如看淡平安，可留意平安認沽證11341)，行使價45.95元，2023年12月到期，實際槓桿4倍。

三星電子預計，在地緣政治問題持續、通脹以及經濟放緩的情況下，智能手機大眾市場受到的影響將最大，全球智能手機市場將在今年萎縮。小米股價靠穩，續於13元關口徘徊。如看好小米，可留意小米認購證11862)，行使價14.3元，2023年6月到期，實際槓桿5倍。或可留意小米牛證50888)，收回價12.28元，2023年9月到期，實際槓桿9倍。如看淡小米，可留意小米熊證51239)，收回價13.88元，2023年9月到期，實際槓桿10倍。

據報道騰訊有份投資的機械人生產商優必選科技，已向港交所00388)提交上市申請，或有望成為香港上市的「人形機械人第一股」。港交所表現偏軟，跌至350元水平徘徊。如看好港交，可留意港交所認購證11157)，行使價420元，2023年9月到期，實際槓桿7倍。如看淡港交，可留意港交所熊證67078)，行使價400元，2023年6月到期，實際槓桿6倍。

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