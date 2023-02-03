朱紅：平安續沿10天線整固，留意平安購12163/沽12164

如看好恒指，可留意恒指牛證51496)，收回價21600點，2023年9月到期，實際槓桿40倍;或可留意恒指認購證11860)，行使價22888點，2023年9月到期，實際槓桿8倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證51498)，收回價22700點，2023年9月到期，實際槓桿25倍;或可留意恒指認沽證11861)，行使價17200點，2023年9月到期，實際槓桿6倍。

據報中國平安02318)旗下金融科技企業陸金所周三1日)向聯交所遞交上市申請，擬以介紹形式在港雙重主要上市。平安續沿10天線整固，在約61元水平徘徊。如看好平安，可留意平安認購證12163)，行使價88.88元，2023年12月到期，實際槓桿6倍。如看淡平安，可留意平安認沽證12164)，行使價49.95元，2024年7月到期，實際槓桿3倍。

香港金融管理局跟隨美國加息，將貼現窗基本利率上調25個基點至5厘，匯豐則宣布最優惠利率將維持在目前5.625%的水平不變。匯控00005)續沿10天線整固，在約57.6元水平徘徊。如看好匯豐，可留意匯豐認購證12384)，行使價67.77元，2023年9月到期，實際槓桿11倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證12165)，行使價45元，2023年7月到期，實際槓桿8倍。

比亞迪01211)公布，1月銷售量約15.13萬輛，同比增長58.6%，期內新能源汽車銷售量同比增長62%。公司早前發布盈喜後股價連日造好，曾再創5個月新高，高見268元。如看好比迪，可留意比迪牛證50883)，收回價235元，2023年9月到期，實際槓桿8倍。如看淡比迪，可留意比迪熊證66708)，收回價298元，2023年4月到期，實際槓桿7倍。

電訊股表現靠穩，中國移動00941)續於10天線之上整固，在約57元水平徘徊。如看好中移動，可留意中移認購證11724)，行使價61.9元，2023年9月到期，實際槓桿9倍。或可留意中移牛證67766)，收回價51.88元，2023年9月到期，實際槓桿10倍。

外媒報道，美國商務部副部長承認美國與日本及荷蘭已就限制對中國出口半導體設備達成協議，唯未有進一步透露詳情。芯片股份個別發展，中芯國際00981)表現靠穩，續沿10天線整固，在約17.8元水平徘徊。如看好中芯，可留意中芯認購證12441)，行使價22.05元，2023年11月到期，實際槓桿4倍。

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