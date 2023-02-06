朱紅：恒指20天線爭持，留意恒指牛69898/熊50877

如看好恒指，可留意恒指牛證69898)，收回價21088點，2023年9月到期，實際槓桿31倍;或可留意恒指認購證11860)，行使價22888點，2023年9月到期，實際槓桿8倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證50877)，收回價22428點，2023年9月到期，實際槓桿23倍;或可留意恒指認沽證11861)，行使價17200點，2023年9月到期，實際槓桿6倍。

財新公布上月中國服務業PMI錄得52.9，較去年12月回升4.9個百分點並勝市場預期，唯中港股市表現偏軟，內險股普遍受壓。中國平安02318)失守20天線，曾跌逾5%低見57.35元。如看好平安，可留意平安認購證12163)，行使價88.88元，2023年12月到期，實際槓桿7倍。如看淡平安，可留意平安認沽證12164)，行使價49.95元，2024年7月到期，實際槓桿3倍。

英倫銀行加息0.5厘後，英倫銀行行長貝利表示雖然價格增長有下降趨勢，但並不是代表加息「已經完成」，尤其目前世界仍有太多不確定性。銀行股普遍下跌，匯控00005)連日回吐，失守10天線跌至55.7元水平好淡爭持。如看好匯豐，可留意匯豐認購證12384)，行使價67.77元，2023年9月到期，實際槓桿11倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證12165)，行使價45元，2023年7月到期，實際槓桿8倍。

聯交所股權披露資料顯示，巴菲特旗下巴郡於1月27日再減持比亞迪01211)155.45萬股H股，套現3.52億元，減持後巴郡持股量由13.04%降至12.9%。比亞迪股價高位回吐，跌約3%至約254元水平爭持。如看好比迪，可留意比迪牛證50883)，收回價235元，2023年9月到期，實際槓桿11倍。如看淡比迪，可留意比迪熊證68128)，收回價278元，2023年3月到期，實際槓桿8倍。

電訊股普遍偏軟，中國移動00941)續於高位整固，回落至10天線約56.2元水平徘徊。如看好中移動，可留意中移認購證11724)，行使價61.9元，2023年9月到期，實際槓桿10倍。或可留意中移牛證67766)，收回價51.88元，2023年9月到期，實際槓桿11倍。

中國證監會召開2023年系統工作會議指出，聚焦支持科技創新關鍵，進一步暢通「科技-產業-金融」良性循環，推出更多務實舉措，支持平台經濟等重點領域和薄弱環節。科技股個別發展，騰訊00700)續受制於於10天線，回落至382元水平整固。如看好騰訊，可留意騰訊認購證12437)，行使價464.08元，2023年8月到期，實際槓桿6倍。或可留意騰訊牛證69428)，收回價360元，2023年9月到期，實際槓桿14倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證11870)，行使價304元，2023年9月到期，實際槓桿5倍。

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