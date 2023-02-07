朱紅：匯豐逆市向好，留意匯豐購12384/沽12165

如看好恒指，可留意恒指牛證68372)，收回價20600點，2023年9月到期，實際槓桿28倍;或可留意恒指認購證11860)，行使價22888點，2023年9月到期，實際槓桿9倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證50877)，收回價22428點，2023年9月到期，實際槓桿15倍;或可留意恒指認沽證11861)，行使價17200點，2023年9月到期，實際槓桿6倍。

據報道，騰訊00700)獲得「人機對話方法、裝置、設備及計算機可讀存儲介質」專利授權，能夠實現機器與用戶之間自然且順暢的溝通。騰訊續偏軟，失守20天線低見368.6元。如看好騰訊，可留意騰訊認購證12437)，行使價464.08元，2023年8月到期，實際槓桿7倍。或可留意騰訊牛證69428)，收回價360元，2023年9月到期，實際槓桿17倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證11870)，行使價304元，2023年9月到期，實際槓桿5倍。

金管局總裁余偉文指，雖然歐美經濟前景不明朗，但隨著內地經濟回穩及本港與內地全面通關，香港消費活動和勞工市場有望進一步恢復，預期今年香港經濟將會復甦。銀行股個別發展，匯控00005)股價於20天線見支持，逆市造好升至56.5元水平整固。如看好匯豐，可留意匯豐認購證12384)，行使價67.77元，2023年9月到期，實際槓桿11倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證12165)，行使價45元，2023年7月到期，實際槓桿7倍。

行政長官李家超率團出訪中東，表示會盡量向沙特阿美及其子公司介紹香港的優勢，鼓勵他們到香港作不同參與，包括上市。港交所00388)表現偏軟，跌至50天線約338元水平爭持。如看好港交，可留意港交所認購證11157)，行使價420元，2023年9月到期，實際槓桿7倍。如看淡港交，可留意港交所熊證67078)，行使價400元，2023年6月到期，實際槓桿5倍。

外電報道，小米01810)有份投資的中國自動駕駛汽車激光雷達製造商禾賽科技，計劃於美國招股上市，集資最多約11.7億港元。小米股價偏軟，回落至10天線約13元水平好淡爭持。如看好小米，可留意小米牛證50888)，收回價12.28元，2023年9月到期，實際槓桿9倍。如看淡小米，可留意小米熊證57378)，收回價14.28元，2023年2月到期，實際槓桿7倍。

電訊股個別發展，中國移動00941)續沿10天線整固，在約56.5元水平徘徊。如看好中移動，可留意中移認購證11724)，行使價61.9元，2023年9月到期，實際槓桿10倍。或可留意中移牛證67766)，收回價51.88元，2023年9月到期，實際槓桿11倍。

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