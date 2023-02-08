朱紅：騰訊20天線爭持，留意騰訊購12437/沽11870

如看好恒指，可留意恒指牛證68369)，收回價20800點，2023年9月到期，實際槓桿32倍;或可留意恒指認購證11860)，行使價22888點，2023年9月到期，實際槓桿9倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證50877)，收回價22428點，2023年9月到期，實際槓桿17倍;或可留意恒指認沽證11861)，行使價17200點，2023年9月到期，實際槓桿6倍。

工信部發布「2022年互聯網和相關服務業運行情況」報告顯示，去年中國規模以上互聯網及相關服務企業總收入按年下跌1.1%至1.46萬億元人民幣，是過去十年該數據有統計以來首次下跌。科技股普遍靠穩，騰訊00700)股價於20天線見支持，回升至380元水平好淡爭持。如看好騰訊，可留意騰訊認購證12437)，行使價464.08元，2023年8月到期，實際槓桿6倍。或可留意騰訊牛證69428)，收回價360元，2023年9月到期，實際槓桿12倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證11870)，行使價304元，2023年9月到期，實際槓桿5倍。

據中汽協統計分析，2022年汽車銷量排名前十位的企業共銷售2314.8萬輛，當中與上年同期相比，比亞迪01211)銷量增速最為明顯。比亞迪股價於10天線見支持，在246元水平靠穩。如看好比迪，可留意比迪牛證50882)，收回價225元，2023年9月到期，實際槓桿10倍。如看淡比迪，可留意比迪熊證68128)，收回價278元，2023年3月到期，實際槓桿7倍。

據報道，來自世界各地的央行官員將於下月出席國際清算銀行BIS)在香港舉行的會議，將是香港自12月份通關以來舉行的首次大型金融會議。銀行股普遍向好，匯控00005)續沿20天線向上，升至56.9元水平整固。如看好匯豐，可留意匯豐認購證12384)，行使價67.77元，2023年9月到期，實際槓桿11倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證12165)，行使價45元，2023年7月到期，實際槓桿8倍。

據報道，銀保監辦公廳近日下發通知，調整對保險保障基金的基準繳納費率，其中人壽保險、長期健康保險、年金保險按照業務收入的0.3%繳納，較以往的0.15%增加一倍。內險股個別發展，中國平安02318)連跌多日後回穩，在57元水平好淡爭持。如看好平安，可留意平安認購證12720)，行使價82.88元，2023年10月到期，實際槓桿7倍。如看淡平安，可留意平安認沽證12164)，行使價49.95元，2024年7月到期，實際槓桿3倍。

小米01810)創辦人雷軍於社交網站表示，小米13系列和小米萬兆路由器開通Wi-Fi 7，最高傳輸速度可以達到4.3Gbps。小米表現靠穩，續於10天線約12.9元水平整固。如看好小米，可留意小米牛證50888)，收回價12.28元，2023年9月到期，實際槓桿10倍。如看淡小米，可留意小米熊證57378)，收回價14.28元，2023年2月到期，實際槓桿6倍。

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