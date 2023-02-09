朱紅：匯豐重越10天線，留意匯豐認購12384/沽12165

如看好恒指，可留意恒指牛證68369)，收回價20800點，2023年9月到期，實際槓桿32倍;或可留意恒指認購證11860)，行使價22888點，2023年9月到期，實際槓桿9倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證50877)，收回價22428點，2023年9月到期，實際槓桿17倍;或可留意恒指認沽證11861)，行使價17200點，2023年9月到期，實際槓桿6倍。

據報道，內地目前有超過400項「人機對話」相關專利申請信息，其中逾八成為發明專利，申請者包括騰訊00700)、華為等公司。所有專利申請中，已獲授權的有逾120項。騰訊股價向好，續沿20天線約380元水平靠穩。如看好騰訊，可留意騰訊認購證12437)，行使價464.08元，2023年8月到期，實際槓桿6倍。或可留意騰訊牛證69428)，收回價360元，2023年9月到期，實際槓桿12倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證11870)，行使價304元，2023年9月到期，實際槓桿5倍。

本周起中港恢復全面通關，有券商預期本地銀行將受惠於兩地更廣泛的重新開放，銀行股普遍向好。匯控00005)表現造好，股價重越10天線升至58元水平整固。如看好匯豐，可留意匯豐認購證12384)，行使價67.77元，2023年9月到期，實際槓桿11倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證12165)，行使價45元，2023年7月到期，實際槓桿8倍。

中港股市靠穩，內險股普遍向好，中國平安02318)股價變動不大，續於約57.5元水平好淡爭持。如看好平安，可留意平安認購證12720)，行使價82.88元，2023年10月到期，實際槓桿7倍。如看淡平安，可留意平安認沽證12164)，行使價49.95元，2024年7月到期，實際槓桿3倍。

中芯國際00981)於周四9日)公布季度業績，公司股價績前靠穩，升至20天線約17.6元水平徘徊。如看好中芯，可留意中芯認購證12441)，行使價22.05元，2023年11月到期，實際槓桿4倍。或可留意中芯牛證55018)，收回價13.88元，2023年2月到期，實際槓桿3倍。

據報抖音將於3月上線全國外賣服務，目前已在北上廣三地進行內測，唯午後有媒體指抖音到家業務並未採用「外賣」一詞，而是稱為「團購配送」項目。美團03690)股價受壓，曾跌逾9%低見148.3元，創逾兩個月新低。如看好美團，可留意美團認購證26767)，行使價166.98元，2023年4月到期，實際槓桿6倍。如看淡美團，可留意美團認沽證25710)，行使價142.4元，2023年6月到期，實際槓桿4倍。

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