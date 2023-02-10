朱紅：小米推出新款手機，留意小米牛50888/熊57378

如看好恒指，可留意恒指牛證69033)，收回價21000點，2023年9月到期，實際槓桿32倍;或可留意恒指認購證11860)，行使價22888點，2023年9月到期，實際槓桿9倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證52290)，收回價22000點，2023年9月到期，實際槓桿33倍;或可留意恒指認沽證11861)，行使價17200點，2023年9月到期，實際槓桿6倍。

小米01810)創辦人雷軍於Twitter上發文，以ChatGPT聊天機械人問答形式透露，「小米13」智慧型手機系列全球版將於今年2月26日發布。小米股價於20天線見支持，曾升約一成高見13.68元。如看好小米，可留意小米牛證50888)，收回價12.28元，2023年9月到期，實際槓桿7倍。如看淡小米，可留意小米熊證57378)，收回價14.28元，2023年2月到期，實際槓桿10倍。

近日人工智能聊天機械人備受市場關注，據內媒報道，騰訊00700)也有相關技術儲備，包括AI大模型、機器學習算法以及NLP等領域。騰訊股價造好，重越10天線升至395元水平整固。如看好騰訊，可留意騰訊認購證12437)，行使價464.08元，2023年8月到期，實際槓桿6倍。或可留意騰訊牛證69428)，收回價360元，2023年9月到期，實際槓桿9倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證11870)，行使價304元，2023年9月到期，實際槓桿5倍。

金管局維持逆周期緩衝資本比率於1%水平不變，總裁余偉文表示，有初步跡象顯示本港經濟活動正在回穩，會繼續密切觀察相關情況。匯控00005)連升多日後股價靠穩，於10天線約57.4元水平整固。如看好匯豐，可留意匯豐認購證12384)，行使價67.77元，2023年9月到期，實際槓桿11倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證12165)，行使價45元，2023年7月到期，實際槓桿8倍。

中港股市上升，內險股普遍向好，中國人壽02628)升逾3%，至14元水平好淡爭持。如看好中人壽，可留意中壽認購證11940)，行使價16.9元，2023年12月到期，實際槓桿6倍。或可留意行使價較貼近的中壽認購證29281)，行使價15.4元，2023年12月到期，實際槓桿5倍。

日前中國-沙地阿拉伯企業聯合會正式成立，旨在促成兩國商業領袖的建設性交往，鼓勵跨國投資，促進創新，創始成員包括沙特電信公司、中國移動00941)等超過100家企業。中移動股價靠穩，連日沿10天線約56.5元水平徘徊。如看好中移動，可留意中移認購證11724)，行使價61.9元，2023年9月到期，實際槓桿10倍。或可留意中移牛證67766)，收回價51.88元，2023年9月到期，實際槓桿11倍。

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