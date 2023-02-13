朱紅：匯豐逆市靠穩，留意匯豐購12384/沽12165

如看好恒指，可留意恒指牛證50435)，收回價20700點，2023年9月到期，實際槓桿35倍;或可留意恒指認購證11860)，行使價22888點，2023年9月到期，實際槓桿9倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證52290)，收回價22000點，2023年9月到期，實際槓桿22倍;或可留意恒指認沽證11861)，行使價17200點，2023年9月到期，實際槓桿6倍。

據內媒報道，騰訊00700)發言人表示公司有計劃開發類似ChatGPT的工具，以及人工智能生成內容AIGC)工具，已經展開研發工作。騰訊股價偏軟，回落至10天線約385元水平好淡爭持。如看好騰訊，可留意騰訊認購證12719)，行使價528.88元，2023年11月到期，實際槓桿5倍。或可留意騰訊牛證69428)，收回價360元，2023年9月到期，實際槓桿10倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證11870)，行使價304元，2023年9月到期，實際槓桿5倍。

匯豐控股00005)公布，將於本月21日召開董事會下設委員會會議，審議截至2022年12月31日止年度之末期業績公告及會否派發2022年普通股第二次股息。匯控股價逆市靠穩，續於58元水平窄幅整固。如看好匯豐，可留意匯豐認購證12384)，行使價67.77元，2023年9月到期，實際槓桿11倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證12165)，行使價45元，2023年7月到期，實際槓桿8倍。

根據聯交所資料顯示，巴菲特旗下投資旗艦巴郡於上周五3日)減持比亞迪01211)423.5萬股H股，套現10.9億元，持股量由12.26%降至11.87%。比亞迪股價於10天線受壓，跌至約240元水平徘徊。如看好比迪，可留意比迪牛證50882)，收回價225元，2023年9月到期，實際槓桿12倍。如看淡比迪，可留意比迪熊證52062)，收回價268元，2023年9月到期，實際槓桿9倍。

小米01810)行政總裁雷軍表示，2024年開始量產小米汽車剛剛好，他亦表示自己的時間有一半放在汽車上。小米股價回落，跌至10天線約13.1元水平徘徊。如看好小米，可留意小米牛證50888)，收回價12.28元，2023年9月到期，實際槓桿9倍。如看淡小米，可留意小米熊證57378)，收回價14.28元，2023年2月到期，實際槓桿6倍。

據聯交所資料顯示，中國平安02318)於周一6日)減持工商銀行01398)逾8788萬股H股，每股平均價約4.01元，持股量由13.07%降至12.97%。平安股價受制於10天線，回落至58.1元水平徘徊。如看好平安，可留意平安認購證12163)，行使價88.88元，2023年12月到期，實際槓桿7倍。如看淡平安，可留意平安認沽證12164)，行使價49.95元，2024年7月到期，實際槓桿3倍。

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