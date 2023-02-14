朱紅：恆指兩萬一爭持，留意恒指牛68372/熊52506

如看好恒指，可留意恒指牛證68372)，收回價20600點，2023年9月到期，實際槓桿30倍;或可留意恒指認購證11860)，行使價22888點，2023年9月到期，實際槓桿9倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證52506)，收回價21800點，2023年9月到期，實際槓桿26倍;或可留意恒指認沽證11861)，行使價17200點，2023年9月到期，實際槓桿6倍。

國家新聞出版署發布2023年2月國產網絡遊戲審批信息，共87款遊戲獲批，包括網易09999)旗下的《夢幻西遊:時空》、騰訊00700)子公司旗下的《王者萬象棋》等。手遊股普遍靠穩，騰訊股價續沿20天線整固，在約385元水平好淡爭持。如看好騰訊，可留意騰訊認購證12162)，行使價488.88元，2023年10月到期，實際槓桿6倍。或可留意騰訊牛證69428)，收回價360元，2023年9月到期，實際槓桿11倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證11870)，行使價304元，2023年9月到期，實際槓桿5倍。

中港股市反覆靠穩，內險股個別發展，中國平安02318)股價仍受制於10天線，輕微回落至58元水平徘徊。如看好平安，可留意平安認購證29277)，行使價70元，2023年7月到期，實際槓桿7倍。如看淡平安，可留意平安認沽證12164)，行使價49.95元，2024年7月到期，實際槓桿3倍。

據報比亞迪01211)獲瑞典最大公共交通運營商之一的Transdev AB電動大巴訂單，共52輛電動巴士，是比亞迪與Transdev AB合作以來的最大訂單。比亞迪股價逆市靠穩，於20天線約240元水平徘徊。如看好比迪，可留意比迪牛證50882)，收回價225元，2023年9月到期，實際槓桿12倍。如看淡比迪，可留意比迪熊證52508)，收回價258元，2023年9月到期，實際槓桿12倍。

據TechInsights的最新研究指出，2022年第四季中國智能手機出貨量同比下降14.8%至7140萬台，是中國市場連續四個季度出現兩位數下滑。小米01810)股價走勢反覆，跌至20天線水平見支持，其後升至約13.2元水平靠穩。如看好小米，可留意小米牛證50888)，收回價12.28元，2023年9月到期，實際槓桿9倍。如看淡小米，可留意小米熊證57378)，收回價14.28元，2023年2月到期，實際槓桿8倍。

領展00823)上市以來首度供股，宣布以全面包銷方式進行「五供一」供股集資，籌集約188億元 ，預計供股所得款項淨額將用於償還現有債務、探索投資機遇及用作一般營運資本。領展股價下跌，曾跌逾16%低見52.5元，失守100天線並創今年新低。如看好領展，可留意領展認購證12111)，行使價68.24元，2023年7月到期，實際槓桿9倍。

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