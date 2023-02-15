朱紅：恒指窄幅牛皮，留意恒指牛68372/熊52506

如看好恒指，可留意恒指牛證68372)，收回價20600點，2023年9月到期，實際槓桿30倍;或可留意恒指認購證11860)，行使價22888點，2023年9月到期，實際槓桿9倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證52506)，收回價21800點，2023年9月到期，實際槓桿26倍;或可留意恒指認沽證11861)，行使價17200點，2023年9月到期，實際槓桿6倍。

伽馬數據發布《2023中國游戲產業趨勢及潛力分析報告》，指出自去年3月起產業實際銷售收入逐步由增長轉為下降，並最終導致2022年全年實際銷售收入出現近十年的首次收縮。手遊股個別發展，騰訊00700)受制於10天及20天線，跌至379元水平好淡爭持。如看好騰訊，可留意騰訊認購證12719)，行使價528.88元，2023年11月到期，實際槓桿6倍。或可留意騰訊牛證69428)，收回價360元，2023年9月到期，實際槓桿14倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證11870)，行使價304元，2023年9月到期，實際槓桿5倍。

香港銀行同業拆息 HIBOR)下跌，與按揭利率相關的一個月拆息報2.12095厘，連跌6天，創1個月新低。銀行股個別發展，匯控00005)股價續沿10天線整固，在約58元水平徘徊。如看好匯豐，可留意匯豐認購證12384)，行使價67.77元，2023年9月到期，實際槓桿11倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證12165)，行使價45元，2023年7月到期，實際槓桿8倍。

中國平安02318)公布，首單海洋碳匯指數保險近日在大連市落地，總保額達40萬元人民幣，至今平安產險碳匯保險保障範圍已涵蓋森林、紅樹林、草原及海洋等海陸生態系統。平安股價靠穩，連日於10天線約58.4元附近窄幅徘徊。如看好平安，可留意平安認購證29277)，行使價70元，2023年7月到期，實際槓桿7倍。如看淡平安，可留意平安認沽證12164)，行使價49.95元，2024年7月到期，實際槓桿3倍。

小米01810)否認日前有關公司與菜鳥聯合投資小米智能快遞櫃的消息，公司股價偏軟，續受制於10天線，在約13元附近徘徊。如看好小米，可留意小米牛證50888)，收回價12.28元，2023年9月到期，實際槓桿9倍。如看淡小米，可留意小米熊證57378)，收回價14.28元，2023年2月到期，實際槓桿7倍。

據內媒報道，中芯國際00981)去年手機佔公司總晶圓收入的27%，對比往年的35%至45%佔比，降幅比較明顯。中芯表現靠穩，續於50天線約17.2元水平徘徊。如看好中芯，可留意中芯認購證12441)，行使價22.05元，2023年11月到期，實際槓桿4倍。

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