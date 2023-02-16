朱紅：恒指創月內低位，留意恒指牛68056/熊52506

如看好恒指，可留意恒指牛證68056)，收回價20200點，2023年6月到期，實際槓桿27倍;或可留意恒指認購證11860)，行使價22888點，2023年9月到期，實際槓桿10倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證52506)，收回價21800點，2023年9月到期，實際槓桿18倍;或可留意恒指認沽證11861)，行使價17200點，2023年9月到期，實際槓桿6倍。

藍籌股陸續進入業績期，匯控00005)將於下周二21日)公布業績，市場關注其額外分紅及股份回購指引。匯控股價續沿10天及20天線整固，在約57.3元水平窄幅徘徊。如看好匯豐，可留意匯豐認購證12384)，行使價67.77元，2023年9月到期，實際槓桿12倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證12165)，行使價45元，2023年7月到期，實際槓桿8倍。

中國平安02318)公佈，首月四家控股子公司原保險合同保費收入共計1,397.62億人民幣，按年增加2.4%。平安股價連日受制於10天線，跌至約56.7元水平徘徊。如看好平安，可留意平安認購證29277)，行使價70元，2023年7月到期，實際槓桿8倍。如看淡平安，可留意平安認沽證12164)，行使價49.95元，2024年7月到期，實際槓桿3倍。

騰訊00700)旗下騰訊雲宣佈與日本流行串流應用程式MIXCHANNEL合作，提升MIXCHANNEL的開發和運維效率，為用戶提供更全真互聯的直播體驗。騰訊股價續受制於10天線，跌至377元水平好淡爭持。如看好騰訊，可留意騰訊認購證12719)，行使價528.88元，2023年11月到期，實際槓桿6倍。或可留意騰訊牛證69428)，收回價360元，2023年9月到期，實際槓桿15倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證11870)，行使價304元，2023年9月到期，實際槓桿5倍。

吉利汽車00175)旗下極氪智慧科技宣佈完成7.5億美元A輪融資，投後估值達到130億美元，所得資金將主要用於產品及技術研發、全球化業務發展和用戶體驗提升，預期與長期戰略合作夥伴寧德時代等將進一步深化合作。吉利走勢偏軟，反覆下跌至11.5元水平好淡爭持。如看好吉利，可留意吉利認購證11231)，行使價17元，2023年9月到期，實際槓桿6倍。或可留意周四16日)新上市吉利認購證13515)，行使價14.4元，2023年8月到期，實際槓桿5倍。

中國移動00941)日前發布招標公告，啟動2023年至2024年匯聚分流設備新建部分集採，總預算逾3.32億元人民幣。中移動續沿10天線整固，在約56.8元水平窄幅徘徊。如看好中移動，可留意中移認購證11724)，行使價61.9元，2023年9月到期，實際槓桿10倍。或可留意中移牛證67766)，收回價51.88元，2023年9月到期，實際槓桿11倍。

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