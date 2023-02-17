朱紅：恒指反彈曾重上10天線，留意恒指牛68372/熊52506

如看好恒指，可留意恒指牛證68372)，收回價20600點，2023年9月到期，實際槓桿42倍;或可留意恒指認購證11860)，行使價22888點，2023年9月到期，實際槓桿9倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證52506)，收回價21800點，2023年9月到期，實際槓桿20倍;或可留意恒指認沽證11861)，行使價17200點，2023年9月到期，實際槓桿6倍。

中國移動00941)副總經理趙大春表示，集團正全面加強千兆網絡體系化推進，按照「基礎設施泛在智能、應用場景深入豐富、技術創新超前原創」三條主線齊頭並進，打造高水平千兆網絡基礎設施。中移動曾升約3%高見58.5元，創逾兩年新高。如看好中移動，可留意中移認購證11724)，行使價61.9元，2023年9月到期，實際槓桿10倍。或可留意中移牛證67766)，收回價51.88元，2023年9月到期，實際槓桿9倍。

媒體早前報道，微信正在深圳和廣州兩地測試小程式快送服務，騰訊00700)回應指，微信正在廣深地區內測小程式「門店快送」服務，旨在幫助消費者發現附近提供快送服務的優質小程式。騰訊股價向好，曾升越10天及20天線，其後在約382元水平整固。如看好騰訊，可留意騰訊認購證12719)，行使價528.88元，2023年11月到期，實際槓桿6倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證11870)，行使價304元，2023年9月到期，實際槓桿5倍。

中證監表示，按照「有效遏制增量，有序化解存量」原則，依法合規有序做好整改，不會無故限制存量客戶交易。港交所00388)表現向好，曾重越10天線高見343元。如看好港交，可留意港交所認購證11157)，行使價420元，2023年9月到期，實際槓桿7倍。如看淡港交，可留意港交所熊證67078)，行使價400元，2023年6月到期，實際槓桿5倍。

IDC最新報告顯示，2022年第四季度，中國平板電腦市場出貨量約866萬台，同比增長約16.7%，排名前五位的廠商分別為蘋果、華為、榮耀、小米01810)、聯想。小米股價於20天線見支持，升至13.2元水平整固。如看好小米，可留意小米牛證50888)，收回價12.28元，2023年9月到期，實際槓桿8倍。如看淡小米，可留意小米熊證57378)，收回價14.28元，2023年2月到期，實際槓桿9倍。

中港股市向好，內險股普遍反彈，中國平安02318)曾升越10天線，高見58.55元。如看好平安，可留意平安認購證11338)，行使價75元，2023年8月到期，實際槓桿8倍。如看淡平安，可留意平安認沽證11341)，行使價45.95元，2023年12月到期，實際槓桿4倍。

吉利汽車00175)旗下中高端新能源系列正式定名「吉利銀河」，新能源戰略發布暨全新產品全球首發活動將於下周四23日)在杭州亞運會主場館舉行。吉利股價反彈，升至10天線約11.9元水平整固。如看好吉利，可留意週四16日)新上市吉利認購證13515)，行使價14.4元，2023年8月到期，實際槓桿5倍。

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