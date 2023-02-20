朱紅：恒指窄幅牛皮，留意恒指牛68375/熊52949

如看好恒指，可留意恒指牛證68375)，收回價20400點，2023年9月到期，實際槓桿44倍;或可留意恒指認購證11860)，行使價22888點，2023年9月到期，實際槓桿10倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證52949)，收回價21400點，2023年9月到期，實際槓桿26倍;或可留意恒指認沽證11861)，行使價17200點，2023年9月到期，實際槓桿6倍。

據內媒報道，沙地阿拉伯主權財富基金PIF首次進軍中國遊戲市場，近日向騰訊00700)有份投資的中國電競賽事組織公司英雄體育VSPO)投資約2.65億美元。騰訊股價續沿10天及20天線整固，在約375元平窄幅徘徊。如看好騰訊，可留意騰訊認購證12719)，行使價528.88元，2023年11月到期，實際槓桿6倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證11870)，行使價304元，2023年9月到期，實際槓桿5倍。

匯豐00005)香港區行政總裁林慧虹表示，該行一直支持香港政府的綠色債券計劃，亦有參與到首批代幣化綠色債券的發行，期待繼續與金融管理局及業界夥伴攜手鞏固香港在綠色金融及金融科技範疇的地區樞紐地位。匯控股價續於10天之上整固，在約58.2元水平窄幅徘徊。如看好匯豐，可留意匯豐認購證12384)，行使價67.77元，2023年9月到期，實際槓桿12倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證12165)，行使價45元，2023年7月到期，實際槓桿9倍。

中國汽車工業協會統計，1月商用車產銷分別完成19.7萬輛和18萬輛，按月分別下降23.9%和38.1%，按年分別下降43.1%和47.7%。吉利汽車00175)股價連日受制於10天線，在11.6元水平窄幅徘徊。如看好吉利，可留意吉利認購證13515)，行使價14.4元，2023年8月到期，實際槓桿5倍。

中國移動通信集團與中國稀土集團簽署戰略合作協議，雙方在行業雲、5G+工業互聯網、基礎通信業務、國際業務、信息安全、構建生態體系等領域開展全面戰略合作。中國移動00941)股價續於高位徘徊，在約57.6元水平窄幅整固。如看好中移動，可留意中移認購證11724)，行使價61.9元，2023年9月到期，實際槓桿11倍。或可留意中移牛證67766)，收回價51.88元，2023年9月到期，實際槓桿10倍。

聯交所資料顯示，摩根大通於上周一13日)減持中國平安02318)2275萬股，每股平均價57.7754元，涉資13.14億元，最新持股量降至9.85%。平安股價連日受制於10天線，在57元水平窄幅徘徊。如看好平安，可留意平安認購證11338)，行使價75元，2023年8月到期，實際槓桿8倍。如看淡平安，可留意平安認沽證11341)，行使價45.95元，2023年12月到期，實際槓桿4倍。

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