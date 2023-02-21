朱紅：匯豐績前向好，留意匯豐購12384/沽12165

如看好恒指，可留意恒指牛證68375)，收回價20400點，2023年9月到期，實際槓桿34倍;或可留意恒指認購證11860)，行使價22888點，2023年9月到期，實際槓桿10倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證52949)，收回價21400點，2023年9月到期，實際槓桿32倍;或可留意恒指認沽證11861)，行使價17200點，2023年9月到期，實際槓桿6倍。

匯豐00005)於周二21日)公布業績，據《彭博》綜合預測，集團去年第4季稅前盈利增長介乎逾60%至逾1倍，市場亦關注其派息及回購計劃。匯控股價連日向好，升至58.9元創近年新高。如看好匯豐，可留意匯豐認購證12384)，行使價67.77元，2023年9月到期，實際槓桿11倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證12165)，行使價45元，2023年7月到期，實際槓桿9倍。

《新華社》評論指，不要忽視遊戲行業的科技價值，指遊戲與科技創新一直互相啟迪、共同發展；遊戲科技近年來正在芯片、終端、工業和建築業等實體產業領域實現價值外溢、釋放更多效能。遊戲板塊個別發展，騰訊00700)股價變動不大，於約375元水平窄幅徘徊。如看好騰訊，可留意騰訊認購證12437)，行使價464.08元，2023年08月到期，實際槓桿7倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證11870)，行使價304元，2023年9月到期，實際槓桿5倍。

據報道，中國電信積極關注產業版「ChatGPT」，並具備相關技術研發基礎，在大模型技術研發已取得階段性成果。消息帶動三大電訊商表現造好，中國移動00941)曾升至59.35元，再創近年新高。如看好中移動，可留意中移認購證11724)，行使價61.9元，2023年9月到期，實際槓桿10倍。或可留意中移牛證67766)，收回價51.88元，2023年9月到期，實際槓桿8倍。

據內媒報道，中國人壽02628)、中國平安02318)、中國太保、新華保險、中國人保五大險企1月合計實現保費收入5651.89億元，同比下降1.18%，保費增速呈四降一升局面，其中只有平安人壽保費收入錄得增長。平安股價續沿10天線發展，升至58元水平整固。如看好平安，可留意平安認購證11338)，行使價75元，2023年8月到期，實際槓桿8倍。如看淡平安，可留意平安認沽證11341)，行使價45.95元，2023年12月到期，實際槓桿4倍。

據中國汽車工業協會統計分析，由於新能源汽車補貼政策退坡，加上市場價格波動明顯等因素影響，1月新能源汽車產銷按月跌近五成，按年則跌約6%。汽車股個別發展，吉利汽車00175)續受制於10天線，跌至11.4元水平徘徊。如看好吉利，可留意吉利認購證13515)，行使價14.4元，2023年8月到期，實際槓桿5倍。

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