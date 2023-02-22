朱紅：恒指失守50天線，留意恒指牛68057/熊52949

如看好恒指，可留意恒指牛證68057)，收回價20000點，2023年6月到期，實際槓桿29倍;或可留意恒指認購證11860)，行使價22888點，2023年9月到期，實際槓桿10倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證52949)，收回價21400點，2023年9月到期，實際槓桿20倍;或可留意恒指認沽證11861)，行使價17200點，2023年9月到期，實際槓桿6倍。

據報道，騰訊00700)拓展現實XR)業務解散部分團隊，但並不代表完全放棄對XR計劃，未來將推進引入Meta旗下VR設備Oculus Quest 2。騰訊好倉連日錄得資金流入，唯公司股價偏軟，曾跌至358.2元，再創一個月新低。如看好騰訊，可留意騰訊認購證12162)，行使價488.88元，2023年10月到期，實際槓桿6倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證11870)，行使價304元，2023年9月到期，實際槓桿5倍。

中國移動00941)公布1月份客戶數據，移動業務總客戶總數近9.76億戶，其中5G套餐客戶達6.22億戶，按年升55.1%。中移動股價向好，曾高見59.45元，再創近年高位。如看好中移動，可留意中移認購證11724)，行使價61.9元，2023年9月到期，實際槓桿10倍。或可留意中移牛證67766)，收回價51.88元，2023年9月到期，實際槓桿8倍。

港交所00388)表示，去年衍生產品市場交投活躍，日均成交量為1,302,889張合約，按年升11%，並創出紀錄新高，今年衍生產品市場交易活動亦持續增長，1月份日均成交量較去年同期增加22%。港交所股價連日受制於10天線，跌至約329元水平徘徊。如看如港交所，可留意港交認購證11156)，行使價377.77元，2023年10月到期，實際槓桿6倍。如看淡港交所，可留意港交熊證67078)，收回價400元，2023年6月到期，實際槓桿4倍。

據媒體報道，中國平安02318)早年首次披露持股匯控00005)後曾要求派員進入匯控董事局，亦曾提出與匯控共同開展新業務，唯兩者皆無大進展，目前平安已不尋求匯控董事會的席位。平安股價連日受制於10天線，在57.2元水平徘徊。如看好平安，可留意平安認購證11338)，行使價75元，2023年8月到期，實際槓桿8倍。如看淡平安，可留意平安認沽證11341)，行使價45.95元，2023年12月到期，實際槓桿4倍。

據內媒報道，上周全國水泥價格年內首現回升，全國水泥市場價格指數每噸424元人民幣，按周上漲1.35%。中國建材03323)股價連日造好，曾高見7.71元，再創5個新高。如看好中國建材，可留意國材認購證24666)，行使價7.99元，2023年6月到期，實際槓桿5倍。

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