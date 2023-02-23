朱紅：騰訊高位回落約15%，留意騰訊購11867/沽11870

如看好恒指，可留意恒指牛證68057)，收回價20000點，2023年6月到期，實際槓桿34倍;或可留意恒指認購證11860)，行使價22888點，2023年9月到期，實際槓桿10倍。如看淡恒指，可留意周四23日)新上市恒指熊證53656)，收回價21200點，2023年9月到期;或可留意恒指認沽證11861)，行使價17200點，2023年9月到期，實際槓桿6倍。

據外媒報道，一家ESG研究與評級公司於去年8月，將騰訊00700)的ESG評級下調至「不符合」聯合國原則類別，據悉過去半年有逾40家ESG基金減持騰訊，總值約93億港元。騰訊股價持續偏軟，曾跌至347.6元，再創一個月新低。由1月高位$416.6回落近15%，如看好騰訊，可留意騰訊認購證11867)，行使價435元，2023年9月到期，實際槓桿6倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證11870)，行使價304元，2023年9月到期，實際槓桿5倍。

阿里巴巴09988)於周四23日)公布第3季度業績，市場預料其上季收入按年微升，經調整純利預期按年微跌。阿里股價連跌多日，曾低見92.1元，創個半月新低。如看好阿里，可留意阿里認購證29278)，行使價109.8元，2023年9月到期，實際槓桿4倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證26902)，行使價62.83元，2023年9月到期，實際槓桿4倍。

據報道，京東集團09618)計劃在3月初推出100億元人民幣的補貼活動，與拼多多展開競爭，補貼活動將涵蓋京東的自營網店和第三方在其平台上設立的網店。京東股價連日受壓，跌至182元，創逾3個月新低。如看好京東，可留意京東認購證28033)，行使價228元，2023年6月到期，實際槓桿6倍。如看淡京東，可留意京東認沽證26768)，行使價159.9元，2023年6月到期，實際槓桿4倍。

內地數據服務商QuestMobile報告顯示，去年中國移動互聯網用戶規模突破12億，用戶黏性進一步增加，月人均時長和使用次數分別突破177.3小時和2,633次。電訊股表現靠穩，中國移動00941)高位回落，在58.7元水平整固。如看好中移動，可留意中移認購證11724)，行使價61.9元，2023年9月到期，實際槓桿11倍。或可留意中移牛證67766)，收回價51.88元，2023年9月到期，實際槓桿8倍。

《財政預算案》表示，港交所00388)經諮詢市場後，將於今年第一季實施先進科技公司上市制度，拓寬發行人上市渠道，亦將於今年內就GEM提出具體改革建議，並諮詢持份者。港交所股價偏軟，曾跌至320.2元，創今年新低。如看如港交所，可留意港交認購證11157)，行使價420元，2023年9月到期，實際槓桿8倍。如看淡港交所，可留意港交熊證67078)，收回價400元，2023年6月到期，實際槓桿4倍。

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