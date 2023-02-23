朱紅：騰訊好倉連日錄得資金流入，留意騰訊購11867/沽11870

如看好恒指，可留意恒指牛證67760)，收回價19800點，2023年6月到期，實際槓桿30倍;或可留意恒指認購證11860)，行使價22888點，2023年9月到期，實際槓桿11倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證53656)，收回價21200點，2023年9月到期，實際槓桿20倍;或可留意恒指認沽證11861)，行使價17200點，2023年9月到期，實際槓桿6倍。

據媒體報道，內地政府已指示騰訊00700)及阿里09988)等科企，不得在其平台上直接或通過第三方，向公眾提供ChatGPT服務的訪問權限，同時科技公司在推出自家ChatGPT服務前，需要向監管機構匯報。科技股個別發展，騰訊好倉連日錄得資金流入，唯公司股價走勢反覆，續於50天線約353元水平好淡爭持。如看好騰訊，可留意騰訊認購證11867)，行使價435元，2023年9月到期，實際槓桿6倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證11870)，行使價304元，2023年9月到期，實際槓桿5倍。

阿里巴巴09988)周四23日)收市後公布季度業績，公司股價績前向好，回升至95元水平徘徊。如看好阿里，可留意阿里認購證29278)，行使價109.8元，2023年9月到期，實際槓桿4倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證26902)，行使價62.83元，2023年9月到期，實際槓桿4倍。

港交所00388)公布， 去年第四季收入及其他收益為52.01億元，較2021年第四季上升10%，創歷年第四季新高，而EBITDA利潤率為74%，與去年同期相同。港交所股價反覆，仍受制於10天線，在329元水平徘徊。如看如港交所，可留意港交認購證11156)，行使價377.77元，2023年10月到期，實際槓桿7倍。如看淡港交所，可留意港交熊證67078)，收回價400元，2023年6月到期，實際槓桿4倍。

銀行股個別發展，匯控00005)股價高位回吐，回落至60元關口好淡爭持，資金則轉為流入匯控淡倉。如看好匯豐，可留意匯豐認購證12384)，行使價67.77元，2023年9月到期，實際槓桿11倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證12165)，行使價45元，2023年7月到期，實際槓桿9倍。

有券商發表分析報告指，內地電訊股受惠於AI業務及雲業務發展，預料股價在3月仍有上升空間。中國移動00941)於高位整固多日後，再度上試59.45元高位。如看好中移動，可留意中移認購證11724)，行使價61.9元，2023年9月到期，實際槓桿11倍。或可留意中移牛證67766)，收回價51.88元，2023年9月到期，實際槓桿8倍。

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