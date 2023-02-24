朱紅：恒指兩萬點爭持，留意恒指牛67756/熊53798

如看好恒指，可留意恒指牛證67756)，收回價19600點，2023年6月到期，實際槓桿33倍;或可留意恒指認購證11860)，行使價22888點，2023年9月到期，實際槓桿11倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證53798)，收回價20800點，2023年9月到期，實際槓桿23倍;或可留意恒指認沽證11861)，行使價17200點，2023年9月到期，實際槓桿6倍。

阿里巴巴09988)公布截至去年12月底止第三財季業績，受惠於成本減省，公司上財季收入按年升2%，略優預期，非公認會計準則EBITA錄520億人民幣，高於市場預期。受到服飾品類需求疲軟影響，公司旗下淘寶和天貓的線上實物商品GMV按年錄得中單位數下降。股價業績後跌4%至90元附近，並跌至近月低位。如看好阿里，可留意阿里認購證13849)，行使價120元，2023年8月到期，實際槓桿5倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證26902)，行使價62.83元，2023年9月到期，實際槓桿4倍。

騰訊（00700）持續錄得資金流入認購證，過去5個交易日，有約8900萬元流入騰訊認購證。公司股價續於350元附近爭持，如看好騰訊，可留意騰訊認購證11867)，行使價435元，2023年9月到期，實際槓桿6倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證11870)，行使價304元，2023年9月到期，實際槓桿5倍。

百度（09888）去年的淨利潤為206.8億元，按年增長10%。另外，百度董事會同意50億美元的股票回購計劃，有效期持續至2025年12月31日。百度計劃將多項主流業務與文心一言整合，包括搜索、智能雲、 Apollo自動駕駛、小度智能設備等。公司股價跌至50天線130元附近，如看好百度，可留意百度認購證13848)，行使價170元，2023年12月到期，實際槓桿3倍。

有券商發表分析報告指，內地電訊股受惠於AI業務及雲業務發展，預料股價在3月仍有上升空間。中國移動00941)於高位整固多日後，再度上試59.45元高位。如看好中移動，可留意中移認購證11724)，行使價61.9元，2023年9月到期，實際槓桿11倍。或可留意中移牛證67766)，收回價51.88元，2023年9月到期，實際槓桿8倍。

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