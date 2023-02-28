朱紅：恒指兩萬點徘徊，留意恒指牛67754/熊53798

如看好恒指，可留意恒指牛證67754)，收回價19400點，2023年6月到期，實際槓桿30倍;或可留意恒指認購證11860)，行使價22888點，2023年9月到期，實際槓桿11倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證53798)，收回價20800點，2023年9月到期，實際槓桿18倍;或可留意恒指認沽證11861)，行使價17200點，2023年9月到期，實際槓桿6倍。

恆指公司公佈季檢結果，恆生指數成份股數目維持76隻，騰訊00700)於恆指中的權重將下調至8.00%。騰訊走勢反覆，早段低見342.8元後見支持，在350元關口好淡爭持。如看好騰訊，可留意騰訊認購證11867)，行使價435元，2023年9月到期，實際槓桿6倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證11870)，行使價304元，2023年9月到期，實際槓桿5倍。

據英國媒體報道，匯豐控股00005)當目前位於倫敦金絲雀碼頭的全球總部租約屆滿後將會遷離，正物色英國新總部選址，面積或較現時總部少逾一半。匯豐股價偏軟，回落至10天線約58.6元水平整固。如看好匯豐，可留意匯豐認購證12384)，行使價67.77元，2023年9月到期，實際槓桿12倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證12165)，行使價45元，2023年7月到期，實際槓桿9倍。

財經事務及庫務局局長許正宇表示，港交所00388)3月將修改主機板上市規則，容許無收入、無盈利的科技公司來港上市，帶動香港與大灣區的金融聯通。港交所股價持續偏軟，曾跌至313元創逾兩個月新低。如看如港交所，可留意港交認購證11156)，行使價377.77元，2023年10月到期，實際槓桿7倍。如看淡港交所，可留意港交熊證67078)，收回價400元，2023年6月到期，實際槓桿4倍。

外電報道，螞蟻集團正考慮出售印度金融科技公司Paytm營運方部分股份，確保不會觸犯當地外資投資限制。阿里巴巴09988)股價跌至100天線約87.75元水平見支持，在90元水平徘徊。如看好阿里，可留意阿里認購證29278)，行使價109.8元，2023年9月到期，實際槓桿4倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證26902)，行使價62.83元，2023年9月到期，實際槓桿4倍。

電訊股普遍回落，中國移動00941)好倉連日錄得資金流入，唯公司股價偏軟，跌至20天線約57.2元水平徘徊。如看好中移動，可留意中移認購證11724)，行使價61.9元，2023年9月到期，實際槓桿11倍。或可留意中移牛證67766)，收回價51.88元，2023年9月到期，實際槓桿10倍。

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