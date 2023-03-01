朱紅：恒指反覆偏軟，留意恒指牛67449/熊53798

如看好恒指，可留意恒指牛證67449)，收回價19200點，2023年6月到期，實際槓桿27倍;或可留意恒指認購證11860)，行使價22888點，2023年9月到期，實際槓桿11倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證53798)，收回價20800點，2023年9月到期，實際槓桿17倍;或可留意恒指認沽證11861)，行使價17200點，2023年9月到期，實際槓桿6倍。

據內媒報道，騰訊00700)針對類似ChatGPT對話式產品，已成立混元助手項目組，目標是通過性能穩定的強化學習算法訓練，完善騰訊智能助手工具。騰訊走勢反覆，股價仍受制於50天線，在344元水平徘徊。如看好騰訊，可留意騰訊認購證11866)，行使價400元，2023年7月到期，實際槓桿7倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證11870)，行使價304元，2023年9月到期，實際槓桿5倍。

內地發布《數字中國建設整體布局規劃》提出，到2025年數字中國建設取得重要進展，要夯實數字中國建設基礎，加快5G網絡與千兆光網協同建設等。中資電訊股逆市造好，中國移動00941)升越10天線，曾高見59元。如看好中移動，可留意中移認購證11724)，行使價61.9元，2023年9月到期，實際槓桿11倍。或可留意中移牛證67766)，收回價51.88元，2023年9月到期，實際槓桿9倍。

中國平安02318)宣布，旗下平安銀行香港分行獲得香港保險業監管局頒發保險代理機構牌照，未來將為客戶提供一系列多元化、高品質的保險產品，以滿足高淨值客戶的財富管理需求。平安股價走勢反覆，由升轉跌至低見53元，創逾一個月新低。如看好平安，可留意平安認購證11338)，行使價75元，2023年8月到期，實際槓桿9倍。或可留意平安認沽證11341)，行使價45.95元，2023年12月到期，實際槓桿4倍。

據外媒報道，隨著匯控00005)在香港逐步轉為使用開放式辦公室，有銀行家警告取消私人辦公室可能會引發私隱問題，因為高級管理人員經常與客戶討論敏感資料。匯豐股價靠穩，續於60元關口附近整固。如看好匯豐，可留意匯豐認購證12384)，行使價67.77元，2023年9月到期，實際槓桿11倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證12165)，行使價45元，2023年7月到期，實際槓桿9倍。

汽車股普遍下跌，吉利汽車00175)好倉連日錄得資金流入，唯公司股價持續下跌，曾跌逾半成低見10.06元，創去年12月以來新低。如看好吉利，可留意吉利認購證27487)，行使價11.88元，2023年7月到期，實際槓桿5倍。如看淡吉利，可留意吉利認沽證11939)，行使價7.79元，2023年9月到期，實際槓桿4倍。

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