朱紅：恒指反彈重越10天線，留意恒指牛67756/熊53796

如看好恒指，可留意恒指牛證67756)，收回價19600點，2023年6月到期，實際槓桿19倍;或可留意恒指認購證11860)，行使價22888點，2023年9月到期，實際槓桿11倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證53796)，收回價21000點，2023年9月到期，實際槓桿37倍;或可留意恒指認沽證11861)，行使價17200點，2023年9月到期，實際槓桿6倍。

科技股普遍向好，騰訊00700)好倉連續多日錄得資金流入，上周五24日)至本周二28日)累計約有4千萬元流入，公司股價造好，重越10天及20天線，在約369元水平整固。騰訊將於三月中公佈業績，如看好騰訊，可留意騰訊認購證11867)，行使價435元，2023年9月到期，實際槓桿6倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證11870)，行使價304元，2023年9月到期，實際槓桿5倍。

內地2月份PMI勝預期並創2012年4月以來歷史高位，中港股市向好，內險股普遍上升。中國平安02318)股價連跌多日後反彈約8%，升越10天及20天線至約57.5元水平整固。如看好平安，可留意平安認購證29276)，行使價65元，2023年6月到期，實際槓桿8倍。或可留意平安認沽證12164)，行使價49.95元，2024年7月到期，實際槓桿3倍。

內地日前發布《數字中國建設整體布局規劃》，布局加快5G網絡與千兆光網協同建設，中資電訊股連日向好。中國移動00941)升越60元關口，創2019年5月以來新高。如看好中移動，可留意中移認購證11724)，行使價61.9元，2023年9月到期，實際槓桿10倍。或可留意中移牛證67766)，收回價51.88元，2023年9月到期，實際槓桿7倍。

百度09888)宣布，計劃於3月16日召開新聞發布會，主題圍繞AI新產品「文心一言」，屆時創始人、董事長兼首席執行官李彥宏將出席。百度表現造好，升約7%並重越10天線，至約145元水平整固。如看好百度，可留意百度認購證13848)，行使價170元，2023年12月到期，實際槓桿3倍。或可留意百度牛證53077)，收回價128.8元，2023年12月到期，實際槓桿7倍。

據內媒報道，北京市今年將繼續實施乘用車置換新能源車補貼政策，補貼標準和方式都與去年保持一致。汽車股普遍反彈，吉利汽車00175)止跌回升，至約10.6元水平徘徊。如看好吉利，可留意吉利認購證27487)，行使價11.88元，2023年7月到期，實際槓桿5倍。如看淡吉利，可留意吉利認沽證11939)，行使價7.79元，2023年9月到期，實際槓桿4倍。

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