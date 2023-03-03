朱紅：恒指窄幅整固，留意恒指牛67756/熊53796

如看好恒指，可留意恒指牛證67756)，收回價19600點，2023年6月到期，實際槓桿21倍;或可留意恒指認購證11860)，行使價22888點，2023年9月到期，實際槓桿11倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證53796)，收回價21000點，2023年9月到期，實際槓桿30倍;或可留意恒指認沽證11861)，行使價17200點，2023年9月到期，實際槓桿6倍。

美國十年期國債孳息率自11月以來首次突破4厘，對息口較為敏感的科技股普遍受壓，騰訊00700)股價回吐，跌至363元水平爭持。騰訊將於三月中公佈業績，如看好騰訊，可留意騰訊認購證12719)，行使價528.88元，2023年11月到期，實際槓桿6倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證11870)，行使價304元，2023年9月到期，實際槓桿5倍。

工信部表示，加快建設製造強國和網絡強國，加快布局人形機器人、元宇宙、量子科技等前沿領域，全面推進6G技術研發。中資電訊股個別發展，中國移動00941)連升多日，曾高見62.2元，再創2019年4月以來新高。如看好中移動，可留意中移認購證13900)，行使價66.03元，2023年10月到期，實際槓桿9倍。或可留意中移牛證67766)，收回價51.88元，2023年9月到期，實際槓桿7倍。

據報道，港交所00388)正按市場意見修改部分諮詢建議內容，把已商業化的最低市值要求由80億元下調至60億元，未商業化的最低市值要求由150億元降低至100億元。港交所股價連日向好，升越20天線高見339.8元。如看如港交所，可留意港交認購證28580)，行使價380元，2023年7月到期，實際槓桿8倍。如看淡港交所，可留意港交熊證67078)，收回價400元，2023年6月到期，實際槓桿5倍。

匯豐控股00005)公布，已向董事、僱員及前僱員授出授出約6,363.6萬股有條件獎勵股份，其中行政總裁祈耀年獲授約103.16萬股。匯豐股價續於10天線之上整固，在約58.5元水平窄幅徘徊。如看好匯豐，可留意匯豐認購證12384)，行使價67.77元，2023年9月到期，實際槓桿10倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證12165)，行使價45元，2023年7月到期，實際槓桿10倍。

內險股個別發展，中國平安02318)股價靠穩，續沿20天線約57元整固。如看好平安，可留意平安認購證29276)，行使價65元，2023年6月到期，實際槓桿8倍。或可留意平安認沽證12164)，行使價49.95元，2024年7月到期，實際槓桿3倍。

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