朱紅：騰訊重上20天線，留意騰訊購12162/沽11870

如看好恒指，可留意恒指牛證67756)，收回價19600點，2023年6月到期，實際槓桿19倍;或可留意恒指認購證11860)，行使價22888點，2023年9月到期，實際槓桿11倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證53656)，收回價21200點，2023年9月到期，實際槓桿27倍;或可留意恒指認沽證11861)，行使價17200點，2023年9月到期，實際槓桿6倍。

騰訊00700)發布《DEI承諾書》，明確今後在職場文化以及公司日常營運中，進一步打造讓員工感到被尊重、獲得支持和啟發的工作環境。騰訊表現造好，重上20天線，至約368元水平整固。如看好騰訊，可留意騰訊認購證12162)，行使價488.88元，2023年10月到期，實際槓桿6倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證11870)，行使價304元，2023年9月到期，實際槓桿6倍。

據報道京東09618)百億補貼已開始少量上線測試，用户反饋可以從該頻道中看到部分商品已有百億補貼標籤，上線的商品包括手機、家電、酒水、等種類。京東股票反彈，重越10天線在約185.5元水平整固。如看好京東，可留意京東認購證28033)，行使價228元，2023年6月到期，實際槓桿6倍。如看淡京東，可留意京東認沽證26768)，行使價159.9元，2023年6月到期，實際槓桿5倍。

據內媒報道，百度09888)近期已提交註冊Searchat、百度百曉生、百度曉搜、Chatflow等多個商標名稱，亦透露百度搜索全線整合文心一言後，或可能提供文本、語音、圖像等多模態的搜索能力和AI生成能力。公司股價連日造好，重越20天線高見150.8元。如看好百度，可留意百度認購證13848)，行使價170元，2023年12月到期，實際槓桿3倍。或可留意百度牛證53077)，收回價128.8元，2023年12月到期，實際槓桿6倍。

國務院副總理劉鶴在北京調研積體電路企業發展並主持召開座談會，強調高度重視積體電路產業發展，發展積體電路產業必須發揮新型舉國體制優勢，用好政府和市場兩方面力量。芯片股普遍向好，中芯國際00981)股價連升多日，升至20天線約16.85元水平整固。如看好中芯，可留意中芯認購證12441)，行使價22.05元，2023年11月到期，實際槓桿4倍。

中港股市靠穩，內險股個別發展，中國平安02318)股價於20天線見支持，升至約57.8元水平整固。如看好平安，可留意平安認購證29276)，行使價65元，2023年6月到期，實際槓桿8倍。或可留意平安認沽證12164)，行使價49.95元，2024年7月到期，實際槓桿3倍。

重要聲明

本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司「本公司」)發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（ 作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/界內證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成毫無價值，引致投資全盤損失。投資前，投資者應仔細參閱有關上市檔及任何該檔之附錄)及有關補充上市檔所載認股證/界內證/牛熊證的詳情包括風險因素)，充份瞭解產品性質及風險，考慮投資是否適合閣下的個別情況，如有需要，應諮詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/界內證/牛熊證之流通量提供者，亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/界內證/牛熊證提供買賣報價者。