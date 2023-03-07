朱紅：騰訊窄幅靠穩，留意騰訊購12162/沽11870

如看好恒指，可留意周二7日)新上市恒指牛證55079)，收回價20200點，2023年9月到期;或可留意恒指認購證11860)，行使價22888點，2023年9月到期，實際槓桿11倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證53656)，收回價21200點，2023年9月到期，實際槓桿31倍;或可留意恒指認沽證11861)，行使價17200點，2023年9月到期，實際槓桿7倍。

國務院總理李克強在政府工作報告中提到要推進科技自立自強，促進平台經濟健康持續發展，發揮其帶動就業創業、拓展消費市場、創新生產模式等作用。科技股個別發展，騰訊00700)股價靠穩，續於約365元水平窄幅整固。如看好騰訊，可留意騰訊認購證12162)，行使價488.88元，2023年10月到期，實際槓桿6倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證11870)，行使價304元，2023年9月到期，實際槓桿6倍。

工信部指內地已建成規模最大、技術最先進的5G網絡，當局將加快6G網絡研發。電訊股普遍造好，中移動00941)股價連升多日，曾高見64.75元，再創近年新高。如看好中移動，可留意中移認購證11724)，行使價61.9元，2023年9月到期，實際槓桿9倍。或可留意中移牛證67766)，收回價51.88元，2023年9月到期，實際槓桿6倍。

據報京東09618)「百億補貼」已於3月6日凌晨正式上線京東App，較原先計劃提早20小時，補貼商品的類目包括電腦數碼、家用電器、手機通訊、酒水、護膚品、母嬰玩具、個護、家裝及食品等。京東股價連日造好，升至約190元水平整固。如看好京東，可留意京東認購證28033)，行使價228元，2023年6月到期，實際槓桿6倍。如看淡京東，可留意京東認沽證26768)，行使價159.9元，2023年6月到期，實際槓桿5倍。

中國平安02318)將於下周三15日)公布業績，公司股價走勢反覆，跌至10天線約55.8元水平徘徊。如看好平安，可留意平安認購證12720)，行使價82.88元，2023年10月到期，實際槓桿7倍。或可留意平安認沽證12164)，行使價49.95元，2024年7月到期，實際槓桿3倍。

港交所00388)宣布，自本月13日起互聯互通股票標的範圍將進一步擴大，屆時符合有關條件的在港主要上市外國公司股票將被納入港股通股票標的。港交所股價連升多日，在約343元水平整固。如看如港交所，可留意港交認購證11157)，行使價420元，2023年9月到期，實際槓桿8倍。如看淡港交所，可留意港交熊證67078)，收回價400元，2023年6月到期，實際槓桿5倍。

阿聯酋官員否認有意退出石油出口國組織OPEC)，國際油價向好，中國海洋石油00883)股價連升多日，曾高見11.98元，創逾10年新高。如看好海油，可留意海油牛證50707)，收回價10.83元，2023年5月到期，實際槓桿8倍。

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