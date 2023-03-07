朱紅：中國平安下周三業績，留意平安購12720/沽12164

如看好恒指，可留意恒指牛證55080)，收回價19800點，2023年9月到期，實際槓桿25倍;或可留意恒指認購證11860)，行使價22888點，2023年9月到期，實際槓桿11倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證53656)，收回價21200點，2023年9月到期，實際槓桿24倍;或可留意恒指認沽證11861)，行使價17200點，2023年9月到期，實際槓桿7倍。

中國平安02318)將於下周三15日)公布業績，公司股價走勢反覆，早段升至57.15元後遇沽壓，倒跌至10天線約55元水平好淡爭持。如看好平安，可留意平安認購證12720)，行使價82.88元，2023年10月到期，實際槓桿7倍。或可留意平安認沽證12164)，行使價49.95元，2024年7月到期，實際槓桿3倍。

據報道，中國正準備成立新的政府機構，集中管理數據存儲及互聯網平台，預計將在全國人大會議期間審議批准成立。科技股個別發展，騰訊00700)股價於20天線受壓，回落至360元水平好淡爭持。如看好騰訊，可留意騰訊認購證12162)，行使價488.88元，2023年10月到期，實際槓桿6倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證11870)，行使價304元，2023年9月到期，實際槓桿6倍。

據外電報道，螞蟻集團去年將一筆總額65億美元的貸款升級為可持續發展掛鈎銀團貸款，為亞太地區規模最大的可持續發展掛鈎銀團貸款。阿里巴巴09988)表現造好，升至10天線約90元水平徘徊。如看好阿里，可留意阿里認購證29278)，行使價109.8元，2023年9月到期，實際槓桿5倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證26902)，行使價62.83元，2023年9月到期，實際槓桿4倍。

京東集團09618)將於周四9日)公布業績，市場預期去年收入有望突破1萬億元，全年計有望扭虧為盈，轉賺77.3億至179.5億元。京東股價早段曾升至192.2元，其後轉跌至185元水平徘徊。如看好京東，可留意京東認購證28033)，行使價228元，2023年6月到期，實際槓桿6倍。如看淡京東，可留意京東認沽證26768)，行使價159.9元，2023年6月到期，實際槓桿5倍。

市場憧憬原油需求趨向強勁，國際油價持續向好，紐約期油重越每桶80美元關口。石油股普遍上升，中國海洋石油00883)股價連升5日，曾高見12.68元，再創逾10年新高。如看好海油，可留意海油牛證50707)，收回價10.83元，2023年5月到期，實際槓桿6倍。

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