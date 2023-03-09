朱紅：騰訊失守10天線，留意騰訊購11867/沽11870

如看好恒指，可留意恒指牛證54513)，收回價19500點，2023年9月到期，實際槓桿32倍;或可留意恒指認購證11860)，行使價22888點，2023年9月到期，實際槓桿12倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證55218)，收回價20576點，2023年9月到期，實際槓桿28倍;或可留意恒指認沽證11861)，行使價17200點，2023年9月到期，實際槓桿6倍。

內地擬組建國家數據局，負責協調推進數據基礎制度建設，統籌數據資源整合共享和開發利用，統籌推進數字中國、數字經濟、數字社會規劃和建設等。科技股普遍回吐，騰訊00700)連跌3日，失守10天線低見345元。如看好騰訊，可留意騰訊認購證11867)，行使價435元，2023年9月到期，實際槓桿6倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證11870)，行使價304元，2023年9月到期，實際槓桿6倍。

百度09888)下周四16日)將發布人工智能產品「文心一言」，微軟亦宣布同日舉行「工作的AI未來」發布會，預計將展示人工智能ChatGPT與辦公室軟件的應用。百度股價偏軟，回落至10天線之下在約139元水平徘徊。如看好百度，可留意百度認購證13848)，行使價170元，2023年12月到期，實際槓桿3倍。或可留意較高槓桿的百度牛證53077)，收回價128.8元，2023年12月到期，實際槓桿10倍。

中國平安02318)將於下周三15日)公布業績，資金連日流入平安好倉，唯公司股價持續偏軟，失守10天線跌至1個月低位53元水平徘徊。如看好平安，可留意平安認購證11608)，行使價67元，2023年8月到期，實際槓桿8倍。或可留意平安認沽證12164)，行使價49.95元，2024年7月到期，實際槓桿3倍。

港交所00388)旗下倫敦金屬交易所LME)遭提出申索，擬因LME 取消鎳合約交易而蒙受的損失索賠，金額逾1000萬英鎊，LME則認為該申索毫無法律依據。港交所股價受壓，回落至20天線約327元水平整固。如看好港交所，可留意港交認購證11156)，行使價377.77元，2023年10月到期，實際槓桿7倍。如看淡港交所，可留意港交熊證55082)，收回價350元，2023年9月到期，實際槓桿7倍。

京東集團09618)周四9日)公布業績，連續多日錄得資金流入京東好倉，唯公司股價績前偏軟，失守10天線跌至約177元水平徘徊。如看好京東，可留意京東認購證28033)，行使價228元，2023年6月到期，實際槓桿6倍。如看淡京東，可留意京東認沽證26768)，行使價159.9元，2023年6月到期，實際槓桿5倍。

中資電訊股高位整固，中國移動00941)逆市靠穩，在約62元水平好淡爭持。如看好中移動，可留意中移認購證13900)，行使價66.03元，2023年10月到期，實際槓桿9倍。或可留意中移牛證55084)，收回價58.88元，2023年9月到期，實際槓桿16倍。

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