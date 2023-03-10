朱紅：騰訊連跌四日，留意騰訊購11867/沽11870

如看好恒指，可留意恒指牛證67756)，收回價19600點，2023年6月到期，實際槓桿42倍;或可留意恒指認購證11860)，行使價22888點，2023年9月到期，實際槓桿12倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證55218)，收回價20576點，2023年9月到期，實際槓桿26倍;或可留意恒指認沽證11861)，行使價17200點，2023年9月到期，實際槓桿6倍。

外媒報道，騰訊00700)有份投資的微醫已向內地監管機構提交赴美國上市計劃申請，最早可能在今年下半年上市，但尚未制定集資目標。騰訊00700)連跌4日，曾低見340.2元，創逾兩個月新低。如看好騰訊，可留意騰訊認購證11867)，行使價435元，2023年9月到期，實際槓桿7倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證11870)，行使價304元，2023年9月到期，實際槓桿6倍。

據外電報道，比亞迪01211)計劃大舉進軍電動商用汽車領域，為此公司安排逾200億美元的預算，主要用於研究、產品開發和擴大產能。比亞迪表現造好，升至10天線約220元水平徘徊。如看好比迪，可留意比迪認購證14462)，行使價288.88元，2023年12月到期，實際槓桿4倍。如看淡比迪，可留意比迪熊證53649)，收回價238元，2023年9月到期，實際槓桿9倍。

中國平安02318)控股子公司平安銀行公布，去年純利455.16億元，同比升25.3%，淨息差2.75%，跌0.04個百分點。平安股價偏軟，曾低見52.15元，創逾兩個月新低。如看好平安，可留意平安認購證11233)，行使價72.5元，2023年11月到期，實際槓桿7倍。或可留意平安認沽證12164)，行使價49.95元，2024年7月到期，實際槓桿3倍。

百度09888)下周發布人工智能產品「文心一言」，據報已有逾400家企業接入合作。百度表現反覆，續受制於10天線，跌至138元水平徘徊。如看好百度，可留意百度認購證13848)，行使價170元，2023年12月到期，實際槓桿3倍。或可留意較高槓桿的百度牛證55088)，收回價135元，2023年9月到期，實際槓桿15倍。

京東集團09618)周四9日)公布業績，公司股價績前造好，升至10天線約180元水平整固。如看好京東，可留意京東認購證28033)，行使價228元，2023年6月到期，實際槓桿6倍。如看淡京東，可留意京東認沽證26768)，行使價159.9元，2023年6月到期，實際槓桿5倍。

中資電訊股普遍上升，中國移動00941)重拾升勢，曾高見64.5元，接近日前高位所在的65元。如看好中移動，可留意中移認購證13900)，行使價66.03元，2023年10月到期，實際槓桿9倍。如看淡中移動，可留意中移熊證55212)，收回價68.88元，2023年9月到期，實際槓桿8倍。

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