朱紅：汽車股向下調整，留意比迪購14462/吉利購11938

恒指上週二（7日）曾升至21000點後，連跌四日，失守20000點後，更跌至兩個月低位19300點附近，全週跌約6.2%，或1200多點。大市平均成交只有1100億元左右。恒指主要重貨區19300-20000點，約3000多張的期指合約被強制性收回。由於近期市場較波動，投資者選擇恒指牛熊證時候，建議別選擇太近收回價的恒指牛證。

如看好恒指，可留意恒指牛證67075)，收回價18900點，2023年6月到期，實際槓桿30倍;或可留意恒指認購證11860)，行使價22888點，2023年9月到期，實際槓桿12倍。如看淡恒指，可留意新上市的恒指熊證55714)，收回價20015點，2023年9月到期；或可留意恒指認沽證11861)，行使價17200點，2023年9月到期，實際槓桿6倍。

內地汽車市場掀起補貼減價潮，據了解目前至少已有30個汽車品牌參與降價，最高優惠超過10萬元人民幣。汽車股受到壓力，比亞迪（01211）曾跌8.4%至200元邊，如看好比迪，可留意比迪認購證14462)，行使價288.88元，2023年12月到期，實際槓桿4倍。如看淡比迪，可留意比迪熊證53649)，收回價238元，2023年9月到期，實際槓桿9倍。

吉利汽車（00175）的股價跌至2022年11月以來的低位9.3元，如看好吉利，可留意吉利認購證11938)，行使價13元，2023年9月到期，實際槓桿5倍。

中國平安02318)控股子公司平安銀行公布，去年純利455.16億元，同比升25.3%，淨息差2.75%，跌0.04個百分點。平安股價偏軟，曾低見51.55元，創逾兩個月新低。如看好平安，可留意平安認購證11232)，行使價62元，2023年10月到期，實際槓桿6倍。或可留意平安認購證11233)，行使價72.5元，2023年11月到期，實際槓桿7.5倍。或可留意平安認沽證12164)，行使價49.95元，2024年7月到期，實際槓桿3倍。

騰訊00700)連跌5日，曾低見332.6元，創逾兩個月新低。繼續有資金流入騰訊00700)的好倉，過去5個交易日，有3600萬元流入騰訊認購證。如看好騰訊，可留意騰訊認購證11867)，行使價435元，2023年9月到期，實際槓桿7倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證11870)，行使價304元，2023年9月到期，實際槓桿6倍。

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