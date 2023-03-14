朱紅：騰訊股價反彈，留意騰訊購12162/沽11870

如看好恒指，可留意恒指牛證67146)，收回價19200點，2023年6月到期，實際槓桿30倍;或可留意恒指認購證11860)，行使價22888點，2023年9月到期，實際槓桿13倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證55218)，收回價20576點，2023年9月到期，實際槓桿19倍;或可留意恒指認沽證11861)，行使價17200點，2023年9月到期，實際槓桿6倍。

據內媒報道，騰訊00700)上周申請註冊多個「微信刷掌」圖形商標，分類涉及金融物管、通訊服務、教育娛樂等，商標狀態均為申請中。騰訊股價從兩個月低位反彈，升約5%至349元水平徘徊。如看好騰訊，可留意騰訊認購證12162)，行使價488.88元，2023年10月到期，實際槓桿6倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證11870)，行使價304元，2023年9月到期，實際槓桿6倍。

國務院總理李強出席記者會時表示，內地經濟增長達到5%預定目標需要打好組合拳，包括宏觀政策、擴大需求、改革創新、防範化解風險等方面組合拳。中港股市向好，內險股普遍上升，中國平安02318)將於周三15日)公布業績，公司股價表現向好，升至52.2元水平整固。如看好平安，可留意平安認購證11232)，行使價62元，2023年10月到期，實際槓桿7倍。或可留意平安認沽證12164)，行使價49.95元，2024年7月到期，實際槓桿3倍。

據報道，匯豐控股00005)正研究收購矽谷銀行SVB)英國分行，主業結算的倫敦銀行已提供收購計劃，唯交易尚未確定。匯豐股價逆市偏軟，曾低見55.25元。如看好匯豐，可留意匯豐認購證12384)，行使價67.77元，2023年9月到期，實際槓桿12倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證12165)，行使價45元，2023年7月到期，實際槓桿9倍。

沙特國營石油公司沙特阿美公布，去年盈利按年上升46%，創下紀錄新高。石油股普遍向好，中國海洋石油00883)股價於10天線見支持，升約6%高見12.18元。如看好海油，可留意海油牛證50707)，收回價10.83元，2023年5月到期，實際槓桿8倍。

據中國汽車工業協會統計，上月汽車出口延續良好態勢，汽車企業出口32.9萬輛，環比增長9.4%，同比增長82.2%。汽車股個別發展，吉利汽車00175)連跌4日，曾低見9.11元，創近4個月新低。如看好吉利，可留意吉利認購證11938)，行使價13元，2023年9月到期，實際槓桿6倍。

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